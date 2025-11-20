Fast alle haben Smart Meter, aber wissen es nicht

„Das Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern übertroffen“, verweist E-Control-Vorstand Alfons Haber auf den neuen und letzten Smart-Meter-Monitoringbericht. Trotz des hohen Ausbaustands wissen viele Kundinnen und Kunden weiterhin nicht, dass sie bereits einen Smart Meter besitzen. In einer im Oktober erhobenen Befragung gaben 38 Prozent an, über ein solches Gerät zu verfügen – weit unter der tatsächlichen Verbreitung. Haber fordert die Netzbetreiber deshalb auf, die Kommunikation zu verbessern.