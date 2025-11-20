Riesige Suchaktion nach abgängigem 52-Jährigen

Wo steckt er nur? Eine große Suchaktion nach einem abgängigen Wanderer läuft offenbar bereits seit Mittwoch in Inzersdorf im Kremstal, Pettenbach und Steinbach am Ziehberg (oberösterreichischer Bezirk Kirchdorf an der Krems).
Im Bereich des Eiskogels und des Pernecker Kogels – in den Gemeinden Inzersdorf im Kremstal, Pettenbach und Steinbach am Ziehberg gelegen – wird seit Mittwoch nach einem abgängigen Wanderer gesucht.
Die Polizei stand offenbar bereits am Mittwoch im Einsatz, seit Donnerstagfrüh sind auch Bergrettung und die Feuerwehr mit einer Drohne im Sucheinsatz. Der dichte Schneefall erschwerte am Donnerstagvormittag die Suche. Die Bergrettung ist ebenso unterwegs, wie auch Suchtrupps der Feuerwehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.