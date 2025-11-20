Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Sechs Bewohner eines Wohnhauses in Mittersill im Salzburger Pinzgau erlebten Donnerstagfrüh einen großen Schock. Plötzlich brannte es und die Feuerwehr musste alarmiert werden. Als die örtlichen Floriani eintrafen, stand die Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein Atemschutztrupp in das Gebäude hineingeschickt. Parallel dazu befreite die Feuerwehr mittels Drehleiter zwei Personen aus dem zweiten Stock.