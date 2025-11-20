Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Bei einem Wohnungsbrand in Mittersill (Pinzgau) mussten mehrere Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Drei davon mussten vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist noch unbekannt.
Sechs Bewohner eines Wohnhauses in Mittersill im Salzburger Pinzgau erlebten Donnerstagfrüh einen großen Schock. Plötzlich brannte es und die Feuerwehr musste alarmiert werden. Als die örtlichen Floriani eintrafen, stand die Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein Atemschutztrupp in das Gebäude hineingeschickt. Parallel dazu befreite die Feuerwehr mittels Drehleiter zwei Personen aus dem zweiten Stock.
Insgesamt waren sechs Menschen vom Brand betroffen. Drei davon mussten vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden. Bereits 20 Minuten nach der Alarmierung war der Brand wieder unter Kontrolle gebracht.
Beim Einsatz waren neben der Mittersiller Feuerwehr auch das Rote Kreuz sowie Kräfte der Polizei im Einsatz. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.