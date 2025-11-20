Sogar ÖVP-Wähler für Aus der Pflichtmitgliedschaft

„ÖVP wird es in Zukunft schwer haben ...“

Wolfgang Bachmayer, Meinungsforscher OGM, über die Folgen der Causa für die ÖVP: „Die ÖVP galt als die Partei eines soliden Budgets und soliden Wirtschaftens, spätestens seit dem Spruch ,Koste es, was es wolle‘ im Zuge der Pandemie ist das völlig verloren gegangen. Und jetzt ist auch noch dazu die Wirtschaftskammer als Organisation, die für Unternehmer und Unternehmerinnen da ist und hier Kompetenzen anbietet, ist auch schwer angeschlagen. Also ich glaube, die ÖVP wird es in Zukunft schwer haben, eine Wirtschaftskompetenz zu argumentieren.“