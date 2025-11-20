Vorteilswelt
Spiegelglatte Fahrbahn

Schneefall brachte Autos und Lkw ins Schleudern

Vorarlberg
20.11.2025 12:50
Der Lkw musste gesichert werden.
Der Lkw musste gesichert werden.(Bild: Shourot Maurice)

Der teils intensive Schneefall am Donnerstagmorgen hat auf Vorarlbergs Straßen für einige Unfälle und Zwischenfälle gesorgt. Vor allem im Bregenzerwald hatten die Feuerwehren einiges zu tun. 

Der erste Schnee sorgt jedes Jahr für eine ganze Reihe von Unfällen auf Vorarlbergs Straßen – so auch heuer: In Lingenau im Bregenzerwald drohte auf spiegelglatter Fahrbahn am Donnerstagmorgen ein Lkw eine Böschung hinabzustürzen und musste von der Feuerwehr aufwendig gesichert werden. Das Gefährt war ohne Schneeketten unterwegs. 

Unfallauto in Bersbuch
Unfallauto in Bersbuch(Bild: Shourot Maurice)
Unfallstelle in Bersbuch.
Unfallstelle in Bersbuch.(Bild: Shourot Maurice)
Hängengebliebener Lkw in Lingenau.
Hängengebliebener Lkw in Lingenau.(Bild: Shourot Maurice)

Zwei Verletzte
Und in Bersbuch, ebenfalls im Bregenzerwald, kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Laut ersten Informationen wurde dabei ein Mann im Brustbereich verletzt, auch eine schwangere Frau zog sich Verletzungen bei dem Crash zu. Beide Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. 

