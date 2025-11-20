Schneefall brachte Autos und Lkw ins Schleudern

Zwei Verletzte

Und in Bersbuch, ebenfalls im Bregenzerwald, kam es zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Laut ersten Informationen wurde dabei ein Mann im Brustbereich verletzt, auch eine schwangere Frau zog sich Verletzungen bei dem Crash zu. Beide Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.