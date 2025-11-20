Brutaler Tankstellenraub: Mitarbeiterin gefesselt!

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Ehrwald im Tiroler Bezirk Reutte ab! Zwei bisher unbekannte Männer haben laut Angaben der Polizei eine Tankstelle überfallen und ergriffen mit Bargeld die Flucht. Die Mitarbeiterin sei angeblich stundenlang gefesselt gewesen.
Der Tankstellenüberfall wurde der „Krone“ am frühen Donnerstagnachmittag bestätigt. „In der Nacht betraten zwei bisher unbekannte Männer eine Tankstelle in Ehrwald. Eine Angestellte war anwesend“, erklärt Bernhard Gruber, Sprecher der Tiroler Polizei.
Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen und ergriffen damit „in unbekannte Richtung“ die Flucht. Von ihnen fehlt nach wie vor jede Spur. Um wie viel Bargeld es sich dabei handelte, sei laut Gruber noch unklar.
Die beiden unbekannten Männer ergriffen mit Bargeld die Flucht.
Bernhard Gruber, Sprecher der Tiroler Polizei
„Opfer erst in den Morgenstunden aufgefunden“
„Die Angestellte ist von den Männern gefesselt worden“, betont der Sprecher. Laut „Krone“-Informationen habe sie in dieser Lage sogar mehrere Stunden ausharren müssen. „Das Opfer konnte erst in den Morgenstunden aufgefunden werden“, schildert Gruber weiter.
Nähere Details seien bisher noch unklar, die Erhebungen laufen auf Hochtouren. Das Landeskriminalamt Tirol hat die Ermittlungen aufgenommen.
