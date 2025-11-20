Immer mehr Bücher erscheinen auf Klingonisch

Das liege daran, dass die Zahl der Klingonisch-Schüler wachse. „Und wenn ich eine Sprache lerne, will ich sie auch mal lesen“, schildert der 45-Jährige. Da sei es dann gut, wenn es auch spannende und gut erzählte Geschichten in Klingonisch gebe. „Das macht ja mehr Spaß, als wenn ich eine Gebrauchsanleitung eines Staubsaugers oder so lese.“