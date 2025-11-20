Vorteilswelt
Fünf Kärntner in Katar

ÖFB-Goalietrainer: „Klar ist WM-Titel möglich!“

Kärnten
20.11.2025 13:00
Kärnten-Power für den ÖFB abseits vom Feld: Masseur Hermann Moser, Goalie- und Standard-Trainer ...
Kärnten-Power für den ÖFB abseits vom Feld: Masseur Hermann Moser, Goalie- und Standard-Trainer Michi Walker sowie Teammanager Kevin Nagelseder.(Bild: ÖFB)

Mit fünf Kärntnern steht Österreichs Fußball-Team bei der U17-WM in Katar im Viertelfinale. Der Drautaler Goalie- und Standard-Coach der ÖFB-Youngsters, Michi Walker (29), spricht über sein Karriere-Highlight, seine Kärntner auf und abseits des Feldes – und der Neffe eines ehemaligen England-Legionärs hat natürlich einen großen Traum. . .

0 Kommentare

Österreichs U17-Team marschiert von einem Erfolg zum anderen. Seit dem WM-Start in Katar feierten die rot-weiß-roten Jungs von Cheftrainer Hermann Stadler fünf Siege, verloren nie, knallten 14 Tore rein – und kassierten überhaupt erst einen einzigen Gegentreffer (beim 4:1 über Neuseeland).

Lesen Sie auch:
Dribbler Johannes Moser (li.) und U17-Kapitän Jakob Pokorny in Doha.
„Eine andere Welt“
Kärntner Duo schaffte es über den KAC nach Katar
04.11.2025

Jetzt wartet Japan
Der jüngste 4:0-Triumph im Achtelfinale über England war natürlich ein Megaerfolg – weshalb am Freitag um 13.30 Uhr schon Japan wartet.

„Hätten das nicht gedacht. . .“
Mittendrin ist auch Michael Walker – als Tormann- und Standard-Trainer! Der aus Dellach im Drautal stammende 29-Jährige schwärmt: „Als wir vor zwei Jahren mit den Jungs begonnen haben, hätten wir nicht mal gedacht, dass wir es zur WM schaffen. Die Jungs haben sich alle brutal entwickelt – und ja, England schlägst du nicht alle Tage. Das war extrem schön!“

Kärnten-Power am Feld: Toptorschütze Johannes Moser (li.) und Kapitän Jakob Pokorny
Kärnten-Power am Feld: Toptorschütze Johannes Moser (li.) und Kapitän Jakob Pokorny(Bild: Andreas Pichler-Kroess)

„Wollen bestes ÖFB-Nachwuchsteam werden“
Ob jetzt sogar der Titel drin ist? „Klar ist er möglich. Unser geheimes Ziel ist, das beste ÖFB-Nachwuchsteam zu werden – und 2007 holte die U20 ja Rang vier. Aber Platz drei wäre schon ein abnormaler Riesenerfolg“, grinst Walker, der seine Tormannkarriere schon mit 22 Jahren beendete, Sportwissenschaften studierte, nun in Baden lebt und hauptberuflich für die Austria Wien Amateure als „Co“ tätig ist.

Der Drautaler Herwig Walker, Onkel von ÖFB-U17-Goalietrainer Michi Walker, hütete einst in der ...
Der Drautaler Herwig Walker, Onkel von ÖFB-U17-Goalietrainer Michi Walker, hütete einst in der Bundesliga und für Watford das Tor.(Bild: GEPA)

Onkel einst bei Watford
Sein Drautaler Onkel Herwig Walker (53) war einst Bundesliga-Goalie (LASK & Steyr) sowie England-Legionär bei Watford (ohne Einsatz).

Fünf Kärntner mittendrin
In Katar hat Michi jedenfalls Kärntner Verstärkung. Bekanntlich ist der Klagenfurter Verteidiger Jakob Pokorny der Kapitän („Ein Leader, der hinten keinen durchlässt“), der Guttaringer Johannes Moser („Ein Ausnahmetalent, das alles kann!“) ist mit 6 Treffern (davon 4 Elfer) der Turnier-Toptorschütze. Und mit dem Klagenfurter Masseur Hermann Moser sowie dem Villacher Teammanager Kevin Nagelseder spricht auch der Staff kärntnerisch!

„Unser Highlight!“
Walker: „Für uns ist es das Karriere-Highlight!“ Der Höhenflug soll weitergehen. . .

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Kärnten

krone.tv

Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
