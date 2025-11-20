ÖFB-Goalietrainer: „Klar ist WM-Titel möglich!“

„Hätten das nicht gedacht. . .“

Mittendrin ist auch Michael Walker – als Tormann- und Standard-Trainer! Der aus Dellach im Drautal stammende 29-Jährige schwärmt: „Als wir vor zwei Jahren mit den Jungs begonnen haben, hätten wir nicht mal gedacht, dass wir es zur WM schaffen. Die Jungs haben sich alle brutal entwickelt – und ja, England schlägst du nicht alle Tage. Das war extrem schön!“