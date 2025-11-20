ÖFB-Goalietrainer: „Klar ist WM-Titel möglich!“

Mit fünf Kärntnern steht Österreichs Fußball-Team bei der U17-WM in Katar im Viertelfinale. Der Drautaler Goalie- und Standard-Coach der ÖFB-Youngsters, Michi Walker (29), spricht über sein Karriere-Highlight, seine Kärntner auf und abseits des Feldes – und der Neffe eines ehemaligen England-Legionärs hat natürlich einen großen Traum. . .
Österreichs U17-Team marschiert von einem Erfolg zum anderen. Seit dem WM-Start in Katar feierten die rot-weiß-roten Jungs von Cheftrainer Hermann Stadler fünf Siege, verloren nie, knallten 14 Tore rein – und kassierten überhaupt erst einen einzigen Gegentreffer (beim 4:1 über Neuseeland).
Jetzt wartet Japan
Der jüngste 4:0-Triumph im Achtelfinale über England war natürlich ein Megaerfolg – weshalb am Freitag um 13.30 Uhr schon Japan wartet.
„Hätten das nicht gedacht. . .“
Mittendrin ist auch Michael Walker – als Tormann- und Standard-Trainer! Der aus Dellach im Drautal stammende 29-Jährige schwärmt: „Als wir vor zwei Jahren mit den Jungs begonnen haben, hätten wir nicht mal gedacht, dass wir es zur WM schaffen. Die Jungs haben sich alle brutal entwickelt – und ja, England schlägst du nicht alle Tage. Das war extrem schön!“
„Wollen bestes ÖFB-Nachwuchsteam werden“
Ob jetzt sogar der Titel drin ist? „Klar ist er möglich. Unser geheimes Ziel ist, das beste ÖFB-Nachwuchsteam zu werden – und 2007 holte die U20 ja Rang vier. Aber Platz drei wäre schon ein abnormaler Riesenerfolg“, grinst Walker, der seine Tormannkarriere schon mit 22 Jahren beendete, Sportwissenschaften studierte, nun in Baden lebt und hauptberuflich für die Austria Wien Amateure als „Co“ tätig ist.
Onkel einst bei Watford
Sein Drautaler Onkel Herwig Walker (53) war einst Bundesliga-Goalie (LASK & Steyr) sowie England-Legionär bei Watford (ohne Einsatz).
Fünf Kärntner mittendrin
In Katar hat Michi jedenfalls Kärntner Verstärkung. Bekanntlich ist der Klagenfurter Verteidiger Jakob Pokorny der Kapitän („Ein Leader, der hinten keinen durchlässt“), der Guttaringer Johannes Moser („Ein Ausnahmetalent, das alles kann!“) ist mit 6 Treffern (davon 4 Elfer) der Turnier-Toptorschütze. Und mit dem Klagenfurter Masseur Hermann Moser sowie dem Villacher Teammanager Kevin Nagelseder spricht auch der Staff kärntnerisch!
„Unser Highlight!“
Walker: „Für uns ist es das Karriere-Highlight!“ Der Höhenflug soll weitergehen. . .
