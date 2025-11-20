Über 16.000 Erstliga-Spiele bringen Glanz aufs Eis

Martin Schumnig (36). Die KAC-Legende (vier Titel) ist mit 821 Erstliga-Partien der Krösus im Unterhaus (siehe Statistik links). Vor drei Jahren beendete der Verteidiger seine Profikarriere, ist nun die zweite Saison bei den Althofen Spartans in der Division II Ost. „Die Liga ist bombig, mit so vielen Ex-Cracks. Ich freue mich, dass ich mit meinem Bruder Stefan spielen kann – wir wollen den Titel verteidigen!“, sagt „Schume“. Ob er sich persönliche Ziele steckt? „Ich war nie ein Punktehamster, damit fange ich nun auch nicht an“, lacht Martin, der beim Land Kärnten werkt.