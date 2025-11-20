Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda

Die Auslosung für die Playoffs um die letzten verbliebenen WM-Startplätze ist am Donnerstag in Zürich erfolgt. Die Auslosung für die europäischen Mannschaften hat dabei unter anderem das Duell Italien gegen Nordirland und Türkei gegen Rumänien hervorgebracht. Kosovo mit Trainer Franco Foda trifft unterdessen auf die Slowakei. In einem möglichen „Finale“ warten schließlich die Türkei oder Rumänien.