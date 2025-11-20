Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda

Die Auslosung für die Playoffs um die letzten verbliebenen WM-Startplätze ist am Donnerstag in Zürich erfolgt. Die Auslosung für die europäischen Mannschaften hat dabei unter anderem das Duell Italien gegen Nordirland und Türkei gegen Rumänien hervorgebracht. Kosovo mit Trainer Franco Foda trifft unterdessen auf die Slowakei. In einem möglichen „Finale“ warten schließlich die Türkei oder Rumänien.
Österreich hat durch das 1:1 gegen Bosnien die Qualifikation glücklicherweise schon sicher. Das gilt aber nicht für die Gruppengegner Bosnien und Rumänien oder auch Fußball-Nation Italien. Sie haben in den Playoffs noch eine letzte Chance, das Ticket für die WM zu lösen.
Hier die ersten Duelle für die europäischen Teams:
Die Halbfinals werden am 26. März 2026 ausgetragen.
Finale Paarungen:
Die Finalspiele finden am 31. März statt.
Hier die zwei Duelle des internationalen Pfades:
Für die zwei Finalspiele um die WM-Tickets bereits fix qualifiziert sind unterdessen die Demokratische Republik Kongo und der Irak. Kongo trifft dabei auf den Sieger der Partie Neukaledonien gegen Jamaika, der Irak auf den Sieger aus Bolivien gegen Suriname. Die beiden Kleinturniere finden im März in Mexiko statt.
