WM-Playoffs ausgelost

Italien gegen Nordirland, schwieriger Weg für Foda

Fußball International
20.11.2025 13:41

Die Auslosung für die Playoffs um die letzten verbliebenen WM-Startplätze ist am Donnerstag in Zürich erfolgt. Die Auslosung für die europäischen Mannschaften hat dabei unter anderem das Duell Italien gegen Nordirland und Türkei gegen Rumänien hervorgebracht. Kosovo mit Trainer Franco Foda trifft unterdessen auf die Slowakei. In einem möglichen „Finale“ warten schließlich die Türkei oder Rumänien. 

Österreich hat durch das 1:1 gegen Bosnien die Qualifikation glücklicherweise schon sicher. Das gilt aber nicht für die Gruppengegner Bosnien und Rumänien oder auch Fußball-Nation Italien. Sie haben in den Playoffs noch eine letzte Chance, das Ticket für die WM zu lösen.

Hier die ersten Duelle für die europäischen Teams:

  • Italien gegen Nordirland
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.
Italien mit Teamchef Gennaro Gattuso trifft in den WM-Playoffs zuerst auf Nordirland.(Bild: AFP/APA/Stefano RELLANDINI)
  • Dänemark gegen Nordmazedonien
  • Türkei gegen Rumänien
  • Ukraine gegen Schweden
  • Polen gegen Albanien
  • Wales gegen Bosnien
  • Tschechien gegen Irland
  • Slowakei gegen Kosovo

Die Halbfinals werden am 26. März 2026 ausgetragen.

Lesen Sie auch:
WM-Jubel bei ÖFB-Boss
Pröll: „Historischer Moment für ganz Österreich!“
19.11.2025
Deutschland gratuliert
DFB-Boss: „Hierin ist auch Österreich ein Topteam“
20.11.2025

Finale Paarungen:

  • Sieger Italien gegen Nordirland – Sieger Wales gegen Bosnien (Heimrecht)
  • Sieger Ukraine gegen Schweden (Heimrecht– Sieger Polen gegen Albanien
  • Sieger Türkei gegen Rumänien – Sieger Slowakei gegen Kosovo (Heimrecht)
  • Sieger Dänemark gegen Nordmazedonien – Sieger Tschechien gegen Irland (Heimrecht)

Die Finalspiele finden am 31. März statt. 

Hier die zwei Duelle des internationalen Pfades:

  • Neukaledonien gegen Jamaika
  • Bolivien gegen Suriname

Für die zwei Finalspiele um die WM-Tickets bereits fix qualifiziert sind unterdessen die Demokratische Republik Kongo und der Irak. Kongo trifft dabei auf den Sieger der Partie Neukaledonien gegen Jamaika, der Irak auf den Sieger aus Bolivien gegen Suriname. Die beiden Kleinturniere finden im März in Mexiko statt. 

