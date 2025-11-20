(K)Einen Penny wert? DAS droht bei Billig-Aktien!

Siehst du ‘nen Penny, heb‘ ihn auf, es folgt ein guter Tag darauf! Ein berühmter US-Sinnspruch, der in der Finanzwelt öfter ins Pech als ins Glück führt. Penny Stocks, also Billig-Aktien, sind nämlich nicht nur hochriskante Wertpapiere, sondern auch Spielbälle für Abzockfallen. Wir haben alle Infos!