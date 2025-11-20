Die Altstadt-Klos werden saniert – und teurer!

Schon jetzt kostet das Pinkeln in öffentlichen Toiletten in der Altstadt größtenteils 50 Cent für alle. Häufig werden die WCs von Tagestouristen benützt, doch auch Einheimische sind beim Einkaufsbummel darauf angewiesen. Bislang nimmt die Stadt 230.000 Euro pro Jahr durch die Toilettengebühr ein. Auf der anderen Seite stehen hohe Kosten für den Unterhalt, aber auch für Reparaturen wegen Vandalismus in allen öffentlichen Toiletten.