Jetzt fix: Weltcup mit Nachtslalom findet statt

Große Freude über Nachtslalom

„Ich freue mich riesig, dass Niederösterreich wieder Austragungsort des Damen-Skiweltcups am Semmering ist und diese internationale Top-Veranstaltung auch heuer bei uns möglich wurde“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und auch Sportlandesrat und LH-Stellvertreter zeigt sich glücklich: „Mit diesem Heimrennen werden wir den Zauberberg in ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer verwandeln und unseren Skidamen ganz fest die Daumen drücken. Besonders der Nachtslalom hat seinen eigenen Zauber, erst recht am Semmering“.