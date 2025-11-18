Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mini-Winter kehrt ein

Schnee für die Hauptstädte: Hier rieselt es zuerst

Österreich
18.11.2025 10:09

Österreich darf sich warm einpacken: Der Spätherbst zeigt uns in den kommenden Tagen seine frostige Seite – und ausgerechnet mehrere Landeshauptstädte könnten leichtes Weiß abbekommen! Die Geosphere Austria zeichnet ein Wetterbild, das zwischen Sonnenschein und Schneeschauern pendelt. Ein Überblick.

0 Kommentare

Schneeflocken lassen am Mittwoch zwar noch auf sich warten, aber es wird eisig kalt: In manchen Tälern geht’s laut GeoSphere Austria hinunter auf -7 Grad und darunter! In den Bundeshauptstädten bleibt es sonnig, Graz und St. Pölten bekommen ein paar Wolkenfelder ab.

Während am Donnerstag im Osten noch Sonnenschein herrscht, schickt der Winter im Westen seine ersten ernsthaften Signale:
Schon ab der Früh setzt in Innsbruck, Bregenz und Umgebung Regen und Schneefall ein, Schneefallgrenze: 200 bis 600 Meter! Auch in Klagenfurt und Salzburg sollen Flocken fallen. Im Osten inklusive Wien, Eisenstadt und Graz bleibt es zunächst trocken, am Nachmittag kommen Wolken. 

Österreich
Symbol starker Regen
8° / 10°
2 km/h
00:00 h
75 %
Symbol wolkig
4° / 6°
12 km/h
04:11 h
45 %
Symbol heiter
-1° / 5°
5 km/h
07:08 h
< 5 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
7 km/h
01:02 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 3°
14 km/h
00:00 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-0° / -0°
15 km/h
00:00 h
90 %
Symbol Schneefall
-1° / 1°
14 km/h
00:00 h
75 %
Symbol Nebel
-4° / 3°
5 km/h
00:10 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
5 km/h
00:52 h
50 %
Symbol Schneeregen
2° / 4°
19 km/h
00:00 h
90 %
Wien
Symbol starker Regen
7° / 9°
11 km/h
00:00 h
75 %
Symbol stark bewölkt
3° / 5°
16 km/h
02:38 h
45 %
Symbol heiter
-3° / 4°
7 km/h
06:46 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-2° / 4°
14 km/h
00:57 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
9 km/h
00:05 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-1° / -1°
12 km/h
00:00 h
90 %
Symbol bedeckt
-2° / -0°
15 km/h
00:07 h
65 %
Symbol bedeckt
-7° / -1°
5 km/h
00:20 h
50 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
11 km/h
01:15 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-0° / 2°
20 km/h
00:00 h
90 %
St. Pölten
Symbol starker Regen
8° / 9°
3 km/h
00:52 h
80 %
Symbol wolkig
4° / 7°
14 km/h
05:50 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 6°
8 km/h
07:05 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-0° / 6°
6 km/h
00:39 h
50 %
Symbol Schneefall
2° / 2°
20 km/h
00:01 h
65 %
Symbol starker Schneefall
-1° / -1°
20 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
12 km/h
00:15 h
65 %
Symbol bedeckt
-5° / 2°
10 km/h
00:20 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 5°
8 km/h
01:54 h
50 %
Symbol starker Regen
1° / 5°
22 km/h
00:00 h
90 %
Eisenstadt
Symbol starker Regen
7° / 8°
4 km/h
00:00 h
75 %
Symbol stark bewölkt
3° / 5°
9 km/h
03:26 h
45 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
3 km/h
05:18 h
15 %
Symbol Schneeregen
-2° / 3°
7 km/h
00:31 h
55 %
Symbol bedeckt
1° / 2°
9 km/h
00:07 h
50 %
Symbol Schneefall
-2° / -1°
8 km/h
00:00 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-2° / -0°
5 km/h
01:41 h
50 %
Symbol bedeckt
-6° / 1°
4 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
3 km/h
01:06 h
50 %
Symbol starker Schneefall
-0° / 1°
8 km/h
00:00 h
> 95 %
Linz
Symbol starker Regen
7° / 10°
12 km/h
01:01 h
75 %
Symbol wolkig
2° / 5°
6 km/h
05:44 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 4°
4 km/h
06:37 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 8°
3 km/h
02:42 h
50 %
Symbol Schneeregen
2° / 3°
6 km/h
00:00 h
65 %
Symbol Schneefall
-1° / -0°
5 km/h
00:00 h
75 %
Symbol wolkig
-1° / 0°
2 km/h
04:15 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / 2°
2 km/h
01:58 h
50 %
Symbol leichter Regen
-1° / 5°
3 km/h
00:38 h
70 %
Symbol Schneeregen
-0° / 4°
4 km/h
00:00 h
> 95 %
Graz
Symbol starker Regen
9° / 10°
12 km/h
00:32 h
90 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
5 km/h
03:37 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
5 km/h
04:37 h
10 %
Symbol Schneeregen
-1° / 5°
5 km/h
02:31 h
65 %
Symbol Schneeregen
1° / 3°
4 km/h
00:16 h
85 %
Symbol Schneefall
-1° / 0°
5 km/h
00:01 h
75 %
Symbol wolkig
-2° / 1°
3 km/h
04:40 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 2°
5 km/h
01:25 h
50 %
Symbol Schneeregen
-1° / 3°
5 km/h
00:38 h
75 %
Symbol Schneefall
-1° / 2°
4 km/h
00:00 h
85 %
Klagenfurt
Symbol starker Regen
7° / 9°
6 km/h
00:00 h
75 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
5 km/h
03:27 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 5°
7 km/h
05:36 h
30 %
Symbol Schneefall
-2° / 2°
9 km/h
00:07 h
75 %
Symbol Schneefall
-1° / 0°
11 km/h
00:00 h
> 95 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
11 km/h
00:00 h
65 %
Symbol heiter
-4° / 0°
8 km/h
06:28 h
45 %
Symbol bedeckt
-6° / 6°
13 km/h
00:46 h
50 %
Symbol Schneeregen
-0° / 3°
8 km/h
00:07 h
70 %
Symbol starker Schneefall
0° / 1°
12 km/h
00:00 h
> 95 %
Salzburg
Symbol Regen
8° / 10°
7 km/h
00:00 h
85 %
Symbol wolkig
2° / 4°
7 km/h
05:21 h
55 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
9 km/h
05:26 h
45 %
Symbol starker Schneefall
-0° / 2°
6 km/h
00:02 h
90 %
Symbol Schneefall
-2° / 1°
9 km/h
00:12 h
> 95 %
Symbol Schneefall
-3° / -0°
8 km/h
00:08 h
70 %
Symbol heiter
-5° / 1°
6 km/h
07:28 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 8°
35 km/h
03:38 h
50 %
Symbol Schneeregen
-1° / 4°
7 km/h
00:03 h
85 %
Symbol Schneefall
-1° / 2°
7 km/h
00:00 h
> 95 %
Innsbruck
Symbol Schneeregen
8° / 8°
18 km/h
00:28 h
75 %
Symbol heiter
-1° / 1°
5 km/h
07:01 h
25 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
8 km/h
04:18 h
50 %
Symbol Schneefall
-0° / 0°
10 km/h
01:07 h
90 %
Symbol Schneefall
-3° / -2°
15 km/h
00:05 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -2°
16 km/h
02:23 h
40 %
Symbol wolkig
-7° / -2°
9 km/h
06:43 h
45 %
Symbol Schneeregen
-3° / 3°
11 km/h
00:07 h
65 %
Symbol starker Schneefall
-1° / 1°
16 km/h
00:00 h
85 %
Symbol Schneefall
-4° / -1°
11 km/h
00:02 h
80 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Freitag wird es dann richtig ernst: Im westlichen Bergland schneit es immer wieder leicht, später breiten sich längere Regen- und Schneefälle sogar von Süden aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 500 Metern – genug für ein mögliches Schneekleid rund um Bregenz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt! Linz und Wien könnten dagegen eher glimpflich davonkommen – noch sind die Prognosen aber wackelig.

Ein herannahendes Mittelmeertief könnte Österreich am Samstag richtig einwintern: In vielen Regionen drohen Schneeregen und Schneefall bis in tiefe Lagen. Damit steigen auch die Chancen für erste richtige Flocken in den östlichen Hauptstädten: Wien, Linz, St. Pölten, Graz und auch Eisenstadt könnten endlich angezuckert werden, wenn die Prognosen halten!

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichGrazInnsbruckBregenzKlagenfurtSalzburgWienEisenstadtSt. Pölten
SchneeWinter
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
203.230 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
201.059 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
198.068 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
640 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Österreich
Schauderhafte Details
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
Flotter Freundeskreis
Polizist wegen verratener Kontrollen verurteilt
Nach Feuer-Tragödie
Trauer um Altbürgermeister: „War immer für uns da“
Massive Zerstörung
Bekannter Wiener Club wurde ein Raub der Flammen
Mini-Winter kehrt ein
Schnee für die Hauptstädte: Hier rieselt es zuerst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf