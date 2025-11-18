Schnee für die Hauptstädte: Hier rieselt es zuerst

Österreich darf sich warm einpacken: Der Spätherbst zeigt uns in den kommenden Tagen seine frostige Seite – und ausgerechnet mehrere Landeshauptstädte könnten leichtes Weiß abbekommen! Die Geosphere Austria zeichnet ein Wetterbild, das zwischen Sonnenschein und Schneeschauern pendelt. Ein Überblick.
Schneeflocken lassen am Mittwoch zwar noch auf sich warten, aber es wird eisig kalt: In manchen Tälern geht’s laut GeoSphere Austria hinunter auf -7 Grad und darunter! In den Bundeshauptstädten bleibt es sonnig, Graz und St. Pölten bekommen ein paar Wolkenfelder ab.
Während am Donnerstag im Osten noch Sonnenschein herrscht, schickt der Winter im Westen seine ersten ernsthaften Signale:
Schon ab der Früh setzt in Innsbruck, Bregenz und Umgebung Regen und Schneefall ein, Schneefallgrenze: 200 bis 600 Meter! Auch in Klagenfurt und Salzburg sollen Flocken fallen. Im Osten inklusive Wien, Eisenstadt und Graz bleibt es zunächst trocken, am Nachmittag kommen Wolken.
Am Freitag wird es dann richtig ernst: Im westlichen Bergland schneit es immer wieder leicht, später breiten sich längere Regen- und Schneefälle sogar von Süden aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 500 Metern – genug für ein mögliches Schneekleid rund um Bregenz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt! Linz und Wien könnten dagegen eher glimpflich davonkommen – noch sind die Prognosen aber wackelig.
Ein herannahendes Mittelmeertief könnte Österreich am Samstag richtig einwintern: In vielen Regionen drohen Schneeregen und Schneefall bis in tiefe Lagen. Damit steigen auch die Chancen für erste richtige Flocken in den östlichen Hauptstädten: Wien, Linz, St. Pölten, Graz und auch Eisenstadt könnten endlich angezuckert werden, wenn die Prognosen halten!
