Schnee für die Hauptstädte: Hier rieselt es zuerst

Am Freitag wird es dann richtig ernst: Im westlichen Bergland schneit es immer wieder leicht, später breiten sich längere Regen- und Schneefälle sogar von Süden aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 300 und 500 Metern – genug für ein mögliches Schneekleid rund um Bregenz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt! Linz und Wien könnten dagegen eher glimpflich davonkommen – noch sind die Prognosen aber wackelig.