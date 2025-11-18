Polizist wegen verratener Kontrollen verurteilt

Freunde in Tuning-Szene

Doch wieso hatte er das getan? Seine erste Verantwortung, er habe sich nichts dabei gedacht, erklärte er beim Prozess genauer: Er sei gelernter Automechaniker und habe viele Bekannte in der Tuning-Szene. „Als ich zur Polizei gekommen bin, waren viele Freunde nicht erfreut“, so der 27-Jährige. Um nicht bei Kontrollen dabei zu sein, wo Freunde von ihm aufgehalten und wegen illegalen Tunings zur Landesregierung geschickt würden, habe er immer in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wann er wo stand.