Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewünschter Tod mit 89

Kessler-Zwillinge legten Todesdatum selbst fest

Society International
18.11.2025 11:45

Gut drei Wochen ist es her, als die Kessler-Zwillinge zum letzten Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Jetzt sind Alice und Ellen auch gemeinsam gestorben. Damit erfüllte sich ihr letzter Wunsch, im Alter nicht auf Hilfe angewiesen zu sein.

0 Kommentare

Ende Oktober besuchten Alice und Ellen Kessler die Circus-Roncalli-Premiere in München. Es sollte der letzte Auftritt der berühmten Show-Zwillinge sein. Wie am Montag bekannt wurde, hatten sich die beiden 89-Jährigen dazu entschieden, so zu sterben, wie sie gelebt hatten – gemeinsam.

Letzter Wunsch ging in Erfüllung
Denn ein Leben lang traten die Kessler-Zwillinge im Doppelpack auf, standen auf der großen Bühne und sorgten mit ihren langen Beinen für Bewunderung. Aber nicht nur beruflich, auch privat waren Alice und Ellen unzertrennlich. Bis zuletzt bewohnten sie eine Villa in München, wo sie im Alter von 89 Jahren auch gestorben sind. Bei ihrem Tod handelt es sich um einen assistierten Suizid, wie auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben mehreren deutschen Medien bestätigte.

Ende Oktober traten Alice und Ellen Kessler zum letzten Mal gemeinsam auf – bei der Premiere des ...
Ende Oktober traten Alice und Ellen Kessler zum letzten Mal gemeinsam auf – bei der Premiere des Circus Roncalli in München.(Bild: APA-Images / SZ-Photo / Robert Haas)

Und damit erfüllte sich auch ein sehnlicher Wunsch, den die Kessler-Zwillinge mehrfach geäußert hatten: dass der Tod sie nicht trennen sollte. Die Pläne über das gemeinsame Ableben waren sehr konkret, wurden auch in einem Testament festgehalten, wie Alice und Ellen auch im April dieses Jahres in einem „Bild“-Interview erklärt hatten. Demnach wollen die Zwillinge in derselben Urne beigesetzt werden – zusammen mit der Asche ihrer Mutter Elsa und der ihres Pudels „Yello“.

Wollten nicht ins Seniorenheim
Außerdem hatten die Kessler-Zwillinge kategorisch ausgeschlossen, in ein Seniorenheim zu ziehen, wie sie verrieten. „Meine Schwester und ich haben das große Glück, noch alles selbstständig zu können, auch wenn wir leider nicht mehr die Energie und Kraft von früher haben“, erklärte Alice Kessler der „Bild“ noch im April.

Und weiter: „Aber ich finde, 90 Jahre reichen allgemein. Das ist schon sehr viel. Viele Menschen sind im Alter auf Hilfe und Pflege angewiesen. Wer möchte ins Heim oder ein Pflegefall werden? Ich ganz sicher nicht.“

Die Kessler-Zwillinge traten nicht nur gemeinsam auf, sie wohnten auch bis zu ihrem Tod ...
Die Kessler-Zwillinge traten nicht nur gemeinsam auf, sie wohnten auch bis zu ihrem Tod gemeinsam in einer Villa in München.(Bild: APA/dpa/Martin Athenstdt)

Schon damals erklärten die Zwillinge, dass sie gemeinsam konkrete Pläne geschmiedet hätte. „Im Tode vereint, so hätten wir es gern – und so haben wir es auch testamentarisch verfügt.“ 

Assistierter Suizid bestätigt
Unterdessen bestätigte die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben RTL, dass es sich bei dem Tod der Kessler-Zwillinge tatsächlich um assistierten Suizid gehandelt habe.

„Die Kessler-Zwillinge haben sich schon seit langer Zeit mit dem assistierten Suizid befasst. Alice und Ellen Kessler waren schon seit längerer Zeit Mitglieder im Verein. Das Todesdatum 17. November hatten die beiden Schwestern selbst festgelegt“, erklärte eine Sprecherin dem Sender.

Und weiter: „Ein Jurist und eine Ärztin hatten Vorgespräche mit ihnen und waren am Montag ins Haus der Schwestern nach Grünwald gekommen, um sie beim Sterben zu begleiten.“

Lesen Sie auch:
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Gewünschter Tod mit 89
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
17.11.2025
Krone Plus Logo
Prozess mit Tücken
Sterbehilfe: So weit darf man in Österreich gehen
17.11.2025
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
203.230 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
201.059 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
198.068 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
640 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Society International
Gewünschter Tod mit 89
Kessler-Zwillinge legten Todesdatum selbst fest
„Es ist Karma“
So fies reagierte Tom Cruise auf Kidmans Ehe-Aus
„Ziemlich verrückt“
Renée Zellweger enthüllte Bridget-Jones-Skulptur
„Guter Clickbait-Name“
Das sagt Paris Hilton zur „Epstein-Connection“
„Bisher ungeschoren“
Ariana Grandes Angreifer (26) muss ins Gefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf