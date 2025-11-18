Kessler-Zwillinge legten Todesdatum selbst fest

Letzter Wunsch ging in Erfüllung

Denn ein Leben lang traten die Kessler-Zwillinge im Doppelpack auf, standen auf der großen Bühne und sorgten mit ihren langen Beinen für Bewunderung. Aber nicht nur beruflich, auch privat waren Alice und Ellen unzertrennlich. Bis zuletzt bewohnten sie eine Villa in München, wo sie im Alter von 89 Jahren auch gestorben sind. Bei ihrem Tod handelt es sich um einen assistierten Suizid, wie auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben mehreren deutschen Medien bestätigte.