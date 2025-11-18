Gesundheits-Schock für Schauspieler Liev Schreiber

„War überzeugt, dass ich Schlaganfall hatte“

Schreiber unterzog sich einer MRT-Untersuchung und wurde später mit transitorischer globaler Amnesie (TGA) diagnostiziert, die plötzliche Gedächtnisverlust- und Verwirrungsphasen verursachen kann. Er fügte hinzu: „Der Typ sagte: ,Du wirst das nie wieder haben und es wird in 8 bis 24 Stunden verschwunden sein‘, was ich nicht glaubte. Weißt du, als typisch jüdisch-hypochondrische Person war ich überzeugt davon, dass ich einen Schlaganfall hatte und sie ihn einfach nicht gefunden haben.“