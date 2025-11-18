Vorteilswelt
In Spital eingeliefert

Gesundheits-Schock für Schauspieler Liev Schreiber

Society International
18.11.2025 12:15
Naomi Watts in Sorge um Ehemann Liev Schreiber: Der Schauspieler musste in ein Spital ...
Naomi Watts in Sorge um Ehemann Liev Schreiber: Der Schauspieler musste in ein Spital eingeliefert werden.(Bild: ANGELA WEISS / AFP / picturedesk.com)

Liev Schreiber wurde in New York ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er einen gesundheitlichen Schreckmoment erlitten hatte. 

Der 58-jährige Schauspieler wurde am Sonntag in ein Krankenhaus im Big Apple gebracht, nachdem er Berichten zufolge unter starken Kopfschmerzen gelitten hatte. Er soll die Nacht dort verbracht haben, bevor er am folgenden Tag entlassen wurde. Nun wurde ihm grünes Licht gegeben, wieder zu arbeiten. 

Für Untersuchungen im Krankenhaus
Ein Sprecher sagte gegenüber dem „People“-Magazin: „Aus reiner Vorsicht ging Liev für Untersuchungen ins Krankenhaus, und seit diesem Nachmittag wurde er für die Rückkehr zur Arbeit freigegeben.“

Liev Schreiber durfte das Spital nach einer Reihe von Untersuchungen schon wieder verlassen.
Liev Schreiber durfte das Spital nach einer Reihe von Untersuchungen schon wieder verlassen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)

Schreiber litt bereits in der Vergangenheit unter lähmenden Kopfschmerzen und enthüllte bereits zuvor, dass er befürchtete, einen Schlaganfall zu haben, als eine Migräne während einer Broadway-Aufführung von „Doubt: A Parable“ zu Gedächtnisproblemen führte.

„Meine Frau taucht auf und sieht entsetzt aus“
„Ich war in meiner Garderobe und ich hatte furchtbare Kopfschmerzen. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Fast-Food-Kopfschmerz, aber es fühlte sich etwas stärker an. Ich gehe die Treppe hinunter und denke: ,Das ist nicht normal. Ich fühle mich nicht gut‘“, verriet Schreiber im letzten Jahr in „Late Night with Seth Meyers“. 

Schreiber gab weiter zu, dass er noch besorgter wurde, als er den Namen seines Co-Stars vergaß und sich dann auf der Bühne an keine seiner Textzeilen mehr erinnern konnte. „Alles verschwindet. Das Stück ist aus meinem Kopf ... Ich weiß, dass ich in einem Stück bin, aber ich weiß nicht, in welchem Stück ich bin ...“

Ebenso schockierend für den Star waren aber auch die Reaktionen seiner Nahestehenden, die es ebenfalls mit der Angst zu tun bekamen: „Mein Arzt, der ein Freund ist, taucht auf und er hatte einen entsetzten Gesichtsausdruck. Meine Frau taucht auf, sie sieht entsetzt aus. Ich denke: ,Okay, ich hatte einen Schlaganfall. Das war‘s‘.“

„War überzeugt, dass ich Schlaganfall hatte“
Schreiber unterzog sich einer MRT-Untersuchung und wurde später mit transitorischer globaler Amnesie (TGA) diagnostiziert, die plötzliche Gedächtnisverlust- und Verwirrungsphasen verursachen kann. Er fügte hinzu: „Der Typ sagte: ,Du wirst das nie wieder haben und es wird in 8 bis 24 Stunden verschwunden sein‘, was ich nicht glaubte. Weißt du, als typisch jüdisch-hypochondrische Person war ich überzeugt davon, dass ich einen Schlaganfall hatte und sie ihn einfach nicht gefunden haben.“

Als er dann aber eine Nacht Schlaf hinter sich hatte, ging es ihm wieder gut. „Ich wache auf, ich erinnere mich an das ganze Stück. Ich hatte nie wieder ein Problem damit. Es war mir peinlich und ich dachte, jeder würde denken, ich hätte gelogen und mir eine Nacht frei im Theater genommen.“

