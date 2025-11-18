Keine Netzgebühren für kleine PV-Anlagen

Der Unmut bei den vielen Tausenden privaten Haushalten mit einer PV-Anlage am Dach oder im Garten war groß. So plante die Politik, auch durch viele Expertenmeinungen bestätigt, künftig für das Einspeisen von Strom eine Netzgebühr zu verlangen. Der Grund vereinfacht zusammengefasst: Man würde das Netz nutzen und dafür auch noch Geld bekommen. Außerdem wären es „nur“ ein paar Cent je Kilowatt, die dann anfallen sollen, hieß es seitens der Regulierungsbehörde E-Control.