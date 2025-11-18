Mann wollte Sittiche in Unterhose schmuggeln

„Was haben Sie denn da in der Hose?“, staunte ein US-Zöllner, als er Jesse Martinez am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle zur Seite nahm. Der angesprochene US-Amerikaner, der im Grenzort Tijuana lebt, wies nämlich eine extrem verdächtige Ausbeulung im Schrittbereich auf.
„Mein Pirrin“, antwortete Martinez grinsend, der auf den mexikanischen Slangausdruck (dt.: „Pimmel“) zurückgriff. Überzeugen konnte er den erfahrenen Zöllner nicht. „Hosen runter“, lautete der Befehl. Woraufhin zwei in die Unterhose gestopfte Elfenbeinsittiche sichtbar wurden.
Laut der Bundesstaatsanwaltschaft von Südkalifornien wollte der 35-Jährige zu Fuß über den Grenzübergang Otay Mesa nahe der Metropole San Diego. Für einen gebürtigen Amerikaner mit US-Pass ist dies eigentlich nur eine Formsache. Doch der Beamte vor Ort schickte Jesse zu einer eingehenderen Untersuchung.
Vogelart vom Aussterben bedroht
In Jesses Unterhose tauchten zwei braune, kleine Säcke auf, die jeweils einen neuseeländischen Elfenbeinsittich (auch Orangestirn-Sittich genannt) enthielten. Die vom Aussterben gefährdeten Vögel sollen laut Anklage vorher von Martinez betäubt worden sein. Zum Glück atmeten die Sittiche noch und wurden von Beamten des „US Fish and Wildlife Service“ in eine Tierklinik nach Mexiko gebracht, wo sie laut Behördensprecher gesund gepflegt werden.
Horrende Geldstrafe möglich
Martinez muss sich nicht nur wegen versuchten Schmuggels und illegalem Besitz sowie der Gefährdung einer vom Aussterben bedrohten Tierart vor Gericht verantworten. Nach US-Gesetzen müssen Vögel zuerst in Quarantäne, ehe sie nach Amerika hineingelassen werden – um die mögliche Ausbreitung einer Vogelgrippe zu verhindern. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Martinez 20 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.