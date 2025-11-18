Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Jahre Haft drohen

Mann wollte Sittiche in Unterhose schmuggeln

Viral
18.11.2025 12:00
Die zwei Elfenbeinsittiche waren von dem Mann betäubt und in zwei kleine Säcke gestopft worden.
Die zwei Elfenbeinsittiche waren von dem Mann betäubt und in zwei kleine Säcke gestopft worden.(Bild: US Attorney’s Office for the Southern District of California)

„Was haben Sie denn da in der Hose?“, staunte ein US-Zöllner, als er Jesse Martinez am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle zur Seite nahm. Der angesprochene US-Amerikaner, der im Grenzort Tijuana lebt, wies nämlich eine extrem verdächtige Ausbeulung im Schrittbereich auf.

0 Kommentare

 „Mein Pirrin“, antwortete Martinez grinsend, der auf den mexikanischen Slangausdruck (dt.: „Pimmel“) zurückgriff. Überzeugen konnte er den erfahrenen Zöllner nicht. „Hosen runter“, lautete der Befehl. Woraufhin zwei in die Unterhose gestopfte Elfenbeinsittiche sichtbar wurden.

Laut der Bundesstaatsanwaltschaft von Südkalifornien wollte der 35-Jährige zu Fuß über den Grenzübergang Otay Mesa nahe der Metropole San Diego. Für einen gebürtigen Amerikaner mit US-Pass ist dies eigentlich nur eine Formsache. Doch der Beamte vor Ort schickte Jesse zu einer eingehenderen Untersuchung.

Die vom Aussterben gefährdeten Vögel wurden von Martinez betäubt, atmeten aber glücklicherweise ...
Die vom Aussterben gefährdeten Vögel wurden von Martinez betäubt, atmeten aber glücklicherweise noch und werden nun aufgepäppelt.(Bild: US Attorney’s Office for the Southern District of California)

Vogelart vom Aussterben bedroht
In Jesses Unterhose tauchten zwei braune, kleine Säcke auf, die jeweils einen neuseeländischen Elfenbeinsittich (auch Orangestirn-Sittich genannt) enthielten. Die vom Aussterben gefährdeten Vögel sollen laut Anklage vorher von Martinez betäubt worden sein. Zum Glück atmeten die Sittiche noch und wurden von Beamten des „US Fish and Wildlife Service“ in eine Tierklinik nach Mexiko gebracht, wo sie laut Behördensprecher gesund gepflegt werden.

Horrende Geldstrafe möglich
Martinez muss sich nicht nur wegen versuchten Schmuggels und illegalem Besitz sowie der Gefährdung einer vom Aussterben bedrohten Tierart vor Gericht verantworten. Nach US-Gesetzen müssen Vögel zuerst in Quarantäne, ehe sie nach Amerika hineingelassen werden – um die mögliche Ausbreitung einer Vogelgrippe zu verhindern. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen Martinez 20 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
207.407 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
204.247 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
199.660 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Viral
20 Jahre Haft drohen
Mann wollte Sittiche in Unterhose schmuggeln
Marke gefährdet?
Ritter Sport verklagt quadratischen Konkurrenten
Blieb nur drei Minuten
Belgische TikToker hängten eigenes Bild in Louvre
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
„Hab die Nase voll!“
Love Scammer machen Fitnesstrainer Leben zur Hölle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf