Bekannter Wiener Club wurde ein Raub der Flammen

Stundenlange Löscharbeiten

In weiterer Folge kam es jedoch zum Teileinsturz des einstöckigen Hauses. Den Feuerwehrleuten gelang es schlussendlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und die Nachbargebäude erfolgreich vor Schäden zu bewahren. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten viele Stunden – Brand aus konnte um 9.17 Uhr gegeben werden. Nachlöscharbeiten waren aber am Vormittag noch weiter im Gange. Verletzte gab es nicht zu beklagen.