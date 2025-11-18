Vorteilswelt
Massive Zerstörung

Bekannter Wiener Club wurde ein Raub der Flammen

Wien
18.11.2025 10:35
Die bekannte Diskothek wurde von den Flammen zerstört.
Die bekannte Diskothek wurde von den Flammen zerstört.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Ein Raub der Flammen geworden ist der bekannte Club „Village“ im Wiener Bezirk Favoriten. Gegen 1 Uhr früh loderten plötzlich Flammen aus dem Dach der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Diskothek. Alarmstufe 2 wurde ausgerufen.

Ausreichend Einsatzkräfte vor Ort zu haben, war jedenfalls nötig. Denn es galt nicht zuletzt auch, die umliegenden und angrenzenden Gebäude vor den Flammen zu schützen und ein Übergreifen derselben zu verhindern. 

Dach geöffnet
„Die umfassende Brandbekämpfung erfolgte mit zwei Wasserwerfern und sechs Löschleitungen, größtenteils unter Atemschutz“, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl am Dienstagvormittag. Auch wurde das Dach – wo es aufgrund der Zerstörung durch das Feuer überhaupt noch möglich war – mit Motorsägen geöffnet, um den Brand möglichst effizient bekämpfen zu können, erklärte er weiter. 

(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)
(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)
(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)
(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Stundenlange Löscharbeiten
In weiterer Folge kam es jedoch zum Teileinsturz des einstöckigen Hauses. Den Feuerwehrleuten gelang es schlussendlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und die Nachbargebäude erfolgreich vor Schäden zu bewahren. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten viele Stunden – Brand aus konnte um 9.17 Uhr gegeben werden. Nachlöscharbeiten waren aber am Vormittag noch weiter im Gange. Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Was zu dem Feuer führte, ist Gegenstand von Ermittlungen.

