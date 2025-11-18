Österreichische Tierrettung in Salzburg insolvent

Über die Österreichische Tierrettung in Salzburg wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der Kreditschutzverband KSV1870 bekannt. Der Betrieb soll vorerst weitergeführt werden.
Laut KSV1870 sind zwei Dienstnehmer und 14 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Höhe der Passiva beträgt 233.000 Euro. Wie hoch die Aktiva sind, ist nicht bekannt.
Steuerrückstände
Der Verein betreibt einen 24-Stunden-Tiernotdienst, Transporte und Erste-Hilfe-Ausbildungen. Im Oktober wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ende Oktober hatte sich bei einer Finanzamtspfändung dann herausgestellt, dass bis auf 2016 zurückgehende Steuerrückstände von rund 221.500 Euro bestehen. Es bleibt trotz Guthaben 165.000 Euro offen.
Hauptgrund für die Pleite sei laut Antrag der fehlende Kontakt mit dem Finanzamt vor Oktober 2025. Der Betrieb soll vorerst weitergeführt werden. Die Übernahme der Notrufleistungen durch eine andere Organisation muss noch geklärt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.