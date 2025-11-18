Österreichische Tierrettung in Salzburg insolvent

Steuerrückstände

Der Verein betreibt einen 24-Stunden-Tiernotdienst, Transporte und Erste-Hilfe-Ausbildungen. Im Oktober wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ende Oktober hatte sich bei einer Finanzamtspfändung dann herausgestellt, dass bis auf 2016 zurückgehende Steuerrückstände von rund 221.500 Euro bestehen. Es bleibt trotz Guthaben 165.000 Euro offen.