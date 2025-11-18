Europa ist beim Thema China „im Blindflug“

Wegen USA: Chinesische Avancen an Europa

„In der chinesischen Elite gibt es eine prowestliche Gruppe und eine Gruppe, die sehr stark auf eine weitere Zusammenarbeit mit Russland setzt und an deren Spitze ich Präsident Xi Jinping identifiziere“, so Weigelin-Schwiedrzik weiter. Wegen der von US-Präsident Donald Trump avisierten möglichen Annäherung von Russland und den USA suche China in der EU nach einem zusätzlichen Partner. Währenddessen gehe es der EU vermutlich darum, keine „zu guten“ Beziehungen zu China zu pflegen, um Trump im Hinblick auf seine Zollpolitik zu besänftigen.