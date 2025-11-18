Vorteilswelt
„Unartig gewesen“

Claire Danes: Scham über Schwangerschaft mit 44

Society International
18.11.2025 12:00
Claire Danes wurde von ihrer dritten Schwangerschaft überrascht und fühlte sich dabei, „als wäre ...
Claire Danes wurde von ihrer dritten Schwangerschaft überrascht und fühlte sich dabei, „als wäre ich unartig gewesen“.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Claire Danes berichtet von verwirrenden Gefühlen, als sie unerwartet mit 44 zum dritten Mal schwanger war. „Plötzlich empfand ich eine seltsame Scham“, erzählte die 46-Jährige im Podcast „SmartLess“. 

„Als wäre ich unartig gewesen. Als wäre ich dabei erwischt worden, wie ich über die mir zugestandene Zeit hinaus Unzucht getrieben hatte.“ Sie habe damals nicht gedacht, dass sie in dem Alter noch schwanger werden könnte, gibt Danes zu.

„Es ist schon verrückt“
Danes und ihr Ehemann Hugh Dancy haben zwei Söhne, zwölf und sieben Jahre alt. Ihr drittes Kind, eine Tochter, ist inzwischen zwei. „Es ist schon verrückt“, sagte Danes. „Ich meine, ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind.“

Danes ist bekannt für ihre Rolle in der Drama-Serie „Homeland“. In der neuen Netflix-Serie „The Beast in Me“ spielt sie eine trauernde Frau, die sich mit einem Mann einlässt, der einst des Mordes beschuldigt wurde.

