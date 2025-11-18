Nagelsmann: „… als wäre ich irgendwie sauer“

Warum? Das konnte nicht einmal der Teamchef Julian Nagelsmann so richtig beantworten. Fußball sei nun einmal ein sehr spezieller Sport, sei nicht vorhersehbar. „Und deswegen ist Fußball so eine große Faszination“, schloss Nagelsmann, der mit dem WM-Ticket in der Tasche nicht von Genugtuung sprechen wollte. „Genugtuung hat immer so einen leichten negativen Touch, als wenn ich irgendwie sauer wäre auf alle anderen. Ich bin sehr glücklich, was die Mannschaftsleistung angeht. Ich freue mich super für die gesamte Gruppe“, sagte der Bundestrainer. „Jeder Spieler hat ein extrem gutes Spiel gemacht und gearbeitet wie das rosafarbene Tier.“