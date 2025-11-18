Vorteilswelt
Nach Feuer-Tragödie

Trauer um Altbürgermeister: „War immer für uns da“

Niederösterreich
18.11.2025 11:00
Die Florianis konnten mit Johann Mosandl einen jahrzehntelangen Kameraden nur mehr tot finden.
Die Florianis konnten mit Johann Mosandl einen jahrzehntelangen Kameraden nur mehr tot finden.(Bild: Feuerwehr Leopoldsdorf)

Die Trauer ist auch Tage nach der Unfalltragödie und dem damit verbundenen Verlust von Altbürgermeister Johann „Schani“ Mosandl in Leopoldsdorf riesig. „Er war ein Brückenbauer, immer für uns da“, so sein Nachfolger und langjähriger Freund Fritz Blasnek. Indes ist die Ursache laut Polizei geklärt.

0 Kommentare

Unachtsamkeit, ein missglückter Handgriff beim Beheizen des Stückgutofens im Keller soll laut Auskunft der Polizei am Sonntag Johann Mosandl aus dem Leben gerissen haben. Der 67-Jährige erlitt beim Versuch, den Brand zu löschen, wie eine weitere Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung, konnte sich im Gegensatz zur Frau aber nicht mehr ins Freie retten. Er wurde in der Garage leblos gefunden. Von seinen Kameraden! Mosandl war mehr als vier Jahrzehnte selbst Feuerwehrmitglied.

Der Trauer um Altbürgermeister „Schani“ Mosandl ist in Leopoldsdorf riesig.
Der Trauer um Altbürgermeister „Schani“ Mosandl ist in Leopoldsdorf riesig.(Bild: Gemeinde Leopoldsdorf)

Bürgermeister Fritz Blasnek bezeichnet seinen Vorgänger – Mosandl war von 2005 bis 2007 Ortschef – als einen Menschen, dessen unermüdlicher Wunsch, sich für andere einzusetzen, dessen ganzes Leben lang begleitet hat. Blasnek weiß das ganz genau, schließlich waren die beiden in unmittelbarer Nachbarschaft aufgewachsen und sind seitdem Freunde gewesen. „Schon damals war er jemand, der Dinge voranbringen wollte – voller Energie, mit Herz, mit Leidenschaft für das Gemeinsame“, so Blasnek in seinem rührenden Nachruf.

Lesen Sie auch:
Der Kellerbrand mit tragischem Ausgang brach im Heizungsraum aus.
Drama in Leopoldsdorf
Altbürgermeister bei Feuer-Tragödie gestorben
16.11.2025

Der Bürgermeister kann es nicht fassen, dass „Schani“ ausgerechnet bei einem Brand sein Leben verloren hat. „Das trifft uns besonders schwer. Es war jenes Einsatzgeschehen, dem er als Feuerwehrmann jahrzehntelang selbst entgegengetreten ist.“ 

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
