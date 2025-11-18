Trauer um Altbürgermeister: „War immer für uns da“

Unachtsamkeit, ein missglückter Handgriff beim Beheizen des Stückgutofens im Keller soll laut Auskunft der Polizei am Sonntag Johann Mosandl aus dem Leben gerissen haben. Der 67-Jährige erlitt beim Versuch, den Brand zu löschen, wie eine weitere Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung, konnte sich im Gegensatz zur Frau aber nicht mehr ins Freie retten. Er wurde in der Garage leblos gefunden. Von seinen Kameraden! Mosandl war mehr als vier Jahrzehnte selbst Feuerwehrmitglied.