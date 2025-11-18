Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kamera in Blumenvase

Moskau: Attentat auf Ex-Minister Schoigu vereitelt

Außenpolitik
18.11.2025 11:50
Der ehemalige russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu
Der ehemalige russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu(Bild: AFP/ALEXANDER NEMENOV)

Nach einem versuchten Attentat auf den ehemaligen Verteidigungsminister Sergei Schoigu sind in Russland drei Personen verhaftet worden. Um den Anschlag in Echtzeit verfolgen und den ausführenden Tätern Anweisungen zu geben, wurde offenbar eine Kamera in einer Blumenvase versteckt.

0 Kommentare

„In Moskau wurde ein Attentat auf einen hochrangigen, russischen Beamten verhindert“, teilte der russische Geheimdienst FSB mit. Laut Nachrichtenportal MKRU soll es sich bei diesem Top-Beamten um den ehemaligen Minister handeln. 

Ukrainischer Geheimdienst soll Attentat geplant haben
Der Anschlagsversuch, hinter dem ukrainische Geheimdienste stecken sollen, fand demnach auf dem Friedhof Trojekurowo statt. Laut FSB wurde dafür eine Kamera in einer Blumenvase versteckt, damit die Drahtzieher vom Ausland aus die ausführenden Täter anleiten können. Diese Angaben können jedoch nicht unabhängig verifiziert werden – die ukrainischen Behörden äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall. 

Lesen Sie auch:
Wegen Ukraine-Krieg
IStGH-Haftbefehl auch gegen Schoigu und Armeechef
25.06.2024
„Krone“-Kommentar
Warum Schoigu gehen musste
13.05.2024

Umstrittener Minister und Putin-Vertrauter
Von 2012 bis 2024 war Schoigu Verteidigungsminister, davor war er zwölf Jahre Minister für Katastrophenschutz. Aktuell ist er Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. In seiner Amtszeit als Verteidigungsminister wurde die Krim völkerrechtswidrig annektiert und fand die Invasion der Ukraine statt. Vor seiner Entlassung als Minister hatte es häufig auch kritische Stimmen gegen Schoigu gegeben – es wurde von internen Machtkämpfen und Korruptionsvorwürfen berichtet. Sein Job im Sicherheitsrats wurde von Experten als gesichtswahrende Lösung für den Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewertet. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MoskauRussland
Geheimdienst
AttentatVerteidigungsministerKamera
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
207.407 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
204.247 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
199.660 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Außenpolitik
Sabotage in Polen
Kreml wollte wohl Zug in die Luft sprengen
Gesetz beschlossen
Hürden für Geschäftsmodell „Parkplatz-Abzocke“
Diplomatische Krise
Taiwan-Streit: Japan warnt eigene Bürger in China
Gesetz auf Zielgerade
„Shrinkflation“: Bis zu 15.000 Euro Strafe drohen
Kamera in Blumenvase
Moskau: Attentat auf Ex-Minister Schoigu vereitelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf