Moskau: Attentat auf Ex-Minister Schoigu vereitelt

Umstrittener Minister und Putin-Vertrauter

Von 2012 bis 2024 war Schoigu Verteidigungsminister, davor war er zwölf Jahre Minister für Katastrophenschutz. Aktuell ist er Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. In seiner Amtszeit als Verteidigungsminister wurde die Krim völkerrechtswidrig annektiert und fand die Invasion der Ukraine statt. Vor seiner Entlassung als Minister hatte es häufig auch kritische Stimmen gegen Schoigu gegeben – es wurde von internen Machtkämpfen und Korruptionsvorwürfen berichtet. Sein Job im Sicherheitsrats wurde von Experten als gesichtswahrende Lösung für den Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin gewertet.