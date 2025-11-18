Vorteilswelt
Nach Gewalt-Serie

Frau flieht vor Partner: Festnahme mit 4 Promille!

Wien
18.11.2025 12:06
Gewalt-Serie in Floridsdorf: Eine Frau konnte sich vor ihrem alkoholkranken, gewalttätigen ...
Gewalt-Serie in Floridsdorf: Eine Frau konnte sich vor ihrem alkoholkranken, gewalttätigen Partner retten (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Dramatische Szenen in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf: Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße nahmen einen 30-jährigen Österreicher fest, der laut Polizei im Verdacht steht, mehrfach gegen ein Betretungs- und Annäherungsverbot verstoßen zu haben – und seine 47-jährige Lebensgefährtin terrorisiert zu haben.

Das Verbot war erst am 10. November gegen den Mann ausgesprochen worden, nachdem er seine Partnerin geschlagen haben soll. Doch nur wenige Stunden später soll er laut den Angaben der Frau wieder vor der Tür gestanden haben – sie ließ ihn trotz des Verbots in die Wohnung ...

Eingesperrt und Handy weggenommen
In den darauffolgenden Tagen eskalierte die Situation laut Polizei immer weiter. Der offenbar alkoholkranke Mann soll seine Partnerin mehrfach verletzt, sie zeitweise in der Wohnung eingesperrt und ihr Handy weggenommen haben.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Besonders heftig wurde es in der Nacht auf Dienstag: Nach einem Streit soll der 30-Jährige die Frau erneut eingeschlossen, ihr das Handy abgenommen und sie mit Fäusten attackiert haben. Die Polizei berichtet, dass er zudem auf sie eingetreten und sie mit dem Tod bedroht haben soll.

Partner mit Handschellen abgeführt
In einem unbeobachteten Moment gelang der 47-Jährigen die Flucht aus der Wohnung. Der Verdächtige ergriff ebenfalls die Flucht – kehrte jedoch Stunden später zurück. Dort klickten schließlich die Handschellen. Ein Alkovortest ergab laut Polizei unglaubliche rund 4,2 Promille!

