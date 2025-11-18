Frau flieht vor Partner: Festnahme mit 4 Promille!

Dramatische Szenen in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf: Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße nahmen einen 30-jährigen Österreicher fest, der laut Polizei im Verdacht steht, mehrfach gegen ein Betretungs- und Annäherungsverbot verstoßen zu haben – und seine 47-jährige Lebensgefährtin terrorisiert zu haben.
Das Verbot war erst am 10. November gegen den Mann ausgesprochen worden, nachdem er seine Partnerin geschlagen haben soll. Doch nur wenige Stunden später soll er laut den Angaben der Frau wieder vor der Tür gestanden haben – sie ließ ihn trotz des Verbots in die Wohnung ...
Eingesperrt und Handy weggenommen
In den darauffolgenden Tagen eskalierte die Situation laut Polizei immer weiter. Der offenbar alkoholkranke Mann soll seine Partnerin mehrfach verletzt, sie zeitweise in der Wohnung eingesperrt und ihr Handy weggenommen haben.
Besonders heftig wurde es in der Nacht auf Dienstag: Nach einem Streit soll der 30-Jährige die Frau erneut eingeschlossen, ihr das Handy abgenommen und sie mit Fäusten attackiert haben. Die Polizei berichtet, dass er zudem auf sie eingetreten und sie mit dem Tod bedroht haben soll.
Partner mit Handschellen abgeführt
In einem unbeobachteten Moment gelang der 47-Jährigen die Flucht aus der Wohnung. Der Verdächtige ergriff ebenfalls die Flucht – kehrte jedoch Stunden später zurück. Dort klickten schließlich die Handschellen. Ein Alkovortest ergab laut Polizei unglaubliche rund 4,2 Promille!
