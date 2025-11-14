Zweite Runde für ein unkonventionelles Jazzfest

International und doch lokal verwurzelt

Offenheit in viele Richtungen und ein aktueller musikalischer Blick auf das Leben der Stadt. Ganz nach dem Motto des jungen Veranstalters „Reboot Jazz“: Wien braucht ein internationales, mit der Stadt verwurzeltes Jazzfestival!

Das ehemalige Jazzfest Wien hat dagegen weiterhin ziemlich vage „für die Planung 2026“ einen Zeitraum im Juli „ins Auge gefasst“...

Infos: Open Jazz Vienna 2025/26, von 20. und 21. November 2025 und 18. bis 20. Juni 2026 www.openjazzvienna.at