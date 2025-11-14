53-jährige Frau von Partner schwer verletzt

Alkohol und Drogen

In der gemeinsamen Wohnung fanden die Beamten den 41-Jährigen schlafend auf einem Sofa. In den Räumlichkeiten entdeckten sie zudem zerbrochene Möbelstücke und umgeworfene Blumentöpfe. Ein Alkoholtest mit dem 41-Jährigen ergab eine leichte Alkoholisierung. Ein Urin-Schnelltest wies außerdem auf den Verdacht des Drogenmissbrauchs hin. Der Mann steht im Verdacht, seine Partnerin geschlagen und verletzt zu haben. Er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.