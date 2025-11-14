53-jährige Frau von Partner schwer verletzt

In Voitsberg (Steiermark) dürfte am Donnerstag ein Streit eines Paares eskaliert sein. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Ihr Partner war leicht alkoholisiert und steht zudem im Verdacht, unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Er wurde festgenommen.
Am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrparteienhaus in Voitsberg gerufen, da im Bereich des Stiegenhauses eine schwer verletzte Frau aufgefunden wurde. Offenbar dürfte eine Auseinandersetzung zwischen der 53-Jährigen und ihrem 41-jährigen Partner eskaliert sein.
Die Frau wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend in das UKH Graz gebracht.
Alkohol und Drogen
In der gemeinsamen Wohnung fanden die Beamten den 41-Jährigen schlafend auf einem Sofa. In den Räumlichkeiten entdeckten sie zudem zerbrochene Möbelstücke und umgeworfene Blumentöpfe. Ein Alkoholtest mit dem 41-Jährigen ergab eine leichte Alkoholisierung. Ein Urin-Schnelltest wies außerdem auf den Verdacht des Drogenmissbrauchs hin. Der Mann steht im Verdacht, seine Partnerin geschlagen und verletzt zu haben. Er wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.