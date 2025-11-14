Mann fährt mit 203 km/h ohne Licht Polizei davon

Ein 19-Jähriger flüchtete gestern Nacht (23.30 Uhr) auf der Südautobahn in Richtung Italien vor der Polizei und das ohne Licht. Mit über 200 km/h war der Probescheinbesitzer unterwegs.
Aufmerksam wird eine Zivilstreife am Donnerstagabend um 23.30 auf ein Auto. Ein 19-Jähriger ist auf der Südautobahn auf Höhe Pörtschach in Richtung Italien viel zu schnell unterwegs. Und das bemerken die Beamten schnell, als sie ihm mit weit über 200 km/h nachfahren. Dass ihm die Polizei auf der Spur war, sah auch der 19-Jährige und er reagierte schnell.
Flucht vor der Polizei ohne Beleuchtung
„Plötzlich schaltete der Lenker seine Fahrzeugbeleuchtung aus und trat ins Gaspedal. Zwei Kilometer fuhr er uns komplett unbeleuchtet, bei abschnittsweise starkem Nebel und Dunkelheit davon“, so die Beamten. Doch entkommen ist er den Beamten nicht. Sie folgen dem Raser und messen eine Geschwindigkeit von 203 km/h. Bei einem Radargerät bremst der 19-Jährige stark ab und kann in weitere Folge von den Zivilpolizisten angehalten werden. An Ort und Stelle muss er sich seiner Tat verantworten und seinen Probeführerschein abgeben. Und die Polizei wollte ihm auch sein Auto vorläufig wegnehmen, doch das war nicht möglich, der der 19-Jährige nicht einmal Eigentümer des Pkws war.
