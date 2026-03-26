US-Star Malinin nach WM-Kurzprogramm klar in Front

Zandron von WM-Bestwert mehr als 15 Zähler entfernt

Für Österreichs Beitrag sind seine letzten Welttitelkämpfe damit vorbei, nur die Top-24 schafften den Aufstieg in die für Samstag (12.30 Uhr) angesetzte Kür. Der 33-Jährige hatte mit Ende dieser Saison das Ende seiner Laufbahn angekündigt und wollte zur Musik „Earth Song“ von Michael Jackson noch einmal sein Potenzial zeigen. Von seinem vor vier Jahren fixierten WM-Bestwert war der gebürtige Südtiroler mit 67,82 Punkten aber mehr als 15 Zähler entfernt. Zandrons beste WM-Platzierung bleibt damit Rang 17 im Jahr 2022, auf EM-Ebene war er 2023 Elfter.