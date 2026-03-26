US-Star Malinin nach WM-Kurzprogramm klar in Front

US-Star Ilia Malinin hat sich bei den Weltmeisterschaften im Eiskunstlaufen zumindest einmal im Kurzprogramm für die Olympia-Enttäuschung rehabilitiert!
War er bei den Spielen in Mailand nach einer verpatzten Kür nur Achter geworden, ist er nun in Prag auf dem besten Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Der 21-Jährige kam am Donnerstag auf 111,29 Punkte und distanzierte damit den Franzosen Adam Siao Him Fa um 9,44 Zähler. Für Maurizio Zandron kam als 30. von 36 das Aus.
Zandron von WM-Bestwert mehr als 15 Zähler entfernt
Für Österreichs Beitrag sind seine letzten Welttitelkämpfe damit vorbei, nur die Top-24 schafften den Aufstieg in die für Samstag (12.30 Uhr) angesetzte Kür. Der 33-Jährige hatte mit Ende dieser Saison das Ende seiner Laufbahn angekündigt und wollte zur Musik „Earth Song“ von Michael Jackson noch einmal sein Potenzial zeigen. Von seinem vor vier Jahren fixierten WM-Bestwert war der gebürtige Südtiroler mit 67,82 Punkten aber mehr als 15 Zähler entfernt. Zandrons beste WM-Platzierung bleibt damit Rang 17 im Jahr 2022, auf EM-Ebene war er 2023 Elfter.
Malinin stellte sein Programm im Vergleich zur Olympia-Darbietung um und fuhr gut damit. Der vierfache Axel kam erst später, auch die Kombination aus Vierfach-Lutz/Triple-Toeloop setzte der Titelträger der vergangenen beiden Jahre sicher. Seine bisherige Kurzprogramm-Topmarke von der Vorjahres-WM überbot Malinin um 0,88 Punkte. Auch Siao Him Fa lief ausgezeichnet, hat seinerseits mehr als fünf Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten Esten Aleksandr Selevko. Der kasachische Olympia-Sieger Mikhail Shaidorov war nicht nach Tschechien gereist.
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