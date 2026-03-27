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Oster-Gewinnspiel 2026

27. März: Kaffeevollautomat & Küchenmaschine

Ostern
27.03.2026 00:01
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Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich einen dieser attraktiven Tagespreise.
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich einen dieser attraktiven Tagespreise.(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Auch heute warten wieder attraktive Preise auf Sie: Gewinnen Sie eine von 2 De‘Longhi Magnifica Kaffeevollautomaten oder eine Kenwood Küchenmaschine Multione. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Die Tagespreise:  

  • 2x De‘Longhi  Magnifica S ECAM 250.31 SB inkl. 1 Jahr Rätsel-Krone-Abo
    Der DeLonghi Magnifica Kaffeevollautomat sorgt auf Knopfdruck für aromatischen Kaffeegenuss mit frisch gemahlenen Bohnen. Inklusive 1 Jahr Rätsel-Krone-Abo für zusätzlichen Rätselspaß.
  • 1x Kenwood Küchenmaschine Multione KHH322WH inkl. 1 Jahr Rätsel-Krone-Abo
    Die Kenwood Küchenmaschine unterstützt Sie zuverlässig beim Rühren, Kneten und Mixen verschiedenster Zutaten – ideal für Ihre Küche. Inklusive 1 Jahr Rätsel-Krone-Abo für noch mehr Unterhaltung.

Zum Gewinnspiel

Hier mitspielen und tolle Preise gewinnen!

Preisübersicht

Oster-Gewinnspiel: Das gibt es zu gewinnen!

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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