60 Müllsäcke mit Speiseresten im Wald entsorgt

Der oder die Täter dürften wohl über Wochen Speisereste angesammelt haben, bevor sie diese in Müllsäcken einfach in ein Waldstück bei Verditz warfen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Rund 60 Müllsäcke, vollgefüllt mit Speiseresten – diesen unappetitlichen Fund machten unlängst Passanten in einem Waldstück bei Verditz, gleich neben der Verditzer Straße. Das ist bei weitem nicht der erste solche Fund.
„Im Jänner 2025 wurden entlang der Gemeindestraße in Dellach auf einer Strecke von etwa 200 Metern mindestens 50 bis 70 mit Lebensmitteln gefüllte Müllsäcke über die Leitschiene in ein steil abfallendes Waldstück geworfen“, beschreibt die Polizei einen weiteren Fall aus der jüngeren Vergangenheit.
Und kurz vor den vergangenen Weihnachtsfeiertagen wurden in Laufenberg, einer Ortschaft der Gemeinde Radenthein, gleich 160 gleich befüllte Müllsäcke aufgefunden. „Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt gegen vorerst unbekannte Täterschaft ermittelt“, erklärt die Polizei zum aktuellen Fall.
Daher bittet sie auch um Unterstützung aus der Bevölkerung. Entsprechende Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Afritz am See: 059133 / 2251
