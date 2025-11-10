60 Müllsäcke mit Speiseresten im Wald entsorgt

Und kurz vor den vergangenen Weihnachtsfeiertagen wurden in Laufenberg, einer Ortschaft der Gemeinde Radenthein, gleich 160 gleich befüllte Müllsäcke aufgefunden. „Es wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt gegen vorerst unbekannte Täterschaft ermittelt“, erklärt die Polizei zum aktuellen Fall.