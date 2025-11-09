Wenn Schmerz erregt: „Es ist eine Art loszulassen“

Das Verhältnis von Lust und Schmerz ist seit Langem Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Während einige die beiden als Gegensätze betrachten, argumentieren andere, dass sie eng miteinander verwoben sind. Sexualforscher haben darauf hingewiesen, dass schmerzhafte Reize je nach Kontext als lustvoll interpretiert und erlebt werden können und dass Menschen in der Lage sind, an Handlungen, die mit Schmerz verbunden sind, Freude zu empfinden.