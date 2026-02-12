18 Jahre Haft für britischen Kindergärtner (45)

Der 45-Jährige besaß mehr als 26.000 Missbrauchsdarstellungen von Kindern, die er zum Teil selbst angefertigt hatte – an seinem Arbeitsplatz. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den Mann als „schlimmsten Albtraum aller Eltern“. Er nahm das Urteil emotionslos entgegen. „Sie sind zu einem Sexualstraftäter geworden und haben eindeutig jegliches moralische Empfinden verloren“, sagte Richter John Dodd weiter. Die Opfer des 45-Jährigen seien „zu jung gewesen, um jemanden auf Ihre Taten aufmerksam zu machen, sie waren wehrlos“.