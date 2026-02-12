Verstappen schimpft: „Wie Formel E auf Steroiden!“

Norris hatte Verstappen in der vergangenen Saison um zwei Punkte die WM-Krone abgejagt. „Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also ja, wenn er zurücktreten will, kann er zurücktreten“, wurde der Engländer nach dem zweiten Testtag vom Fachmagazin „Autosport“ zitiert. „Die Formel 1 verändert sich die ganze Zeit. Wir bekommen Unsummen bezahlt, um zu fahren, also gibt es nichts, über das man sich am Ende des Tages wirklich beschweren kann.“ Jedem Fahrer stehe es frei, etwas anderes zu machen.