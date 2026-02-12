Spartans-Boss: „Fünfer-Liga ist komplett umsonst!“

Titelverteidigung geglückt! Die Spartans Althofen waren in der Division II Ost auch heuer nicht zu schlagen. In der „Best of three“-Finalserie bog man Reifnitz mit 2:1-Siegen. Mann der Saison ist zweifelsohne Markus Pirmann. Der Ex-Profi scorte in 16 Partien unglaubliche 74 Punkte. „Dabei hat er mit dem Knie Probleme“, so Obmann Ferid Pjanic, dessen Jungs bei der Meisterparty wert auf Tradition legen. „Der Pokal war wie im Vorjahr nach zwei Stunden kaputt!“