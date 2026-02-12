Vorteilswelt
Titel verteidigt

Spartans-Boss: „Fünfer-Liga ist komplett umsonst!"

Kärnten
12.02.2026 18:59
Spartans Althofen verteidigte in der Division II Ost den Titel.
Spartans Althofen verteidigte in der Division II Ost den Titel.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

In einer eigenen Serie stellt die „Krone" Kärntens Eishockeymeister vor! In der Division II Ost triumphierte erneut Spartans Althofen. Auch, weil ein Ex-Profi 74 Punkte in 16 Partien erzielte. Mit der Liga ist man unzufrieden. Der Obmann regt eine Umstrukturierung an! Für Verwirrung sorgt allerdings das überregionale Play-off.

0 Kommentare

Titelverteidigung geglückt! Die Spartans Althofen waren in der Division II Ost auch heuer nicht zu schlagen. In der „Best of three"-Finalserie bog man Reifnitz mit 2:1-Siegen. Mann der Saison ist zweifelsohne Markus Pirmann. Der Ex-Profi scorte in 16 Partien unglaubliche 74 Punkte. „Dabei hat er mit dem Knie Probleme", so Obmann Ferid Pjanic, dessen Jungs bei der Meisterparty wert auf Tradition legen. „Der Pokal war wie im Vorjahr nach zwei Stunden kaputt!"

Kärnten
12.02.2026 18:59
