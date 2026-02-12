Spartans-Boss: „Fünfer-Liga ist komplett umsonst!“

In einer eigenen Serie stellt die „Krone“ Kärntens Eishockeymeister vor! In der Division II Ost triumphierte erneut Spartans Althofen. Auch, weil ein Ex-Profi 74 Punkte in 16 Partien erzielte. Mit der Liga ist man unzufrieden. Der Obmann regt eine Umstrukturierung an! Für Verwirrung sorgt allerdings das überregionale Play-off.
Titelverteidigung geglückt! Die Spartans Althofen waren in der Division II Ost auch heuer nicht zu schlagen. In der „Best of three“-Finalserie bog man Reifnitz mit 2:1-Siegen. Mann der Saison ist zweifelsohne Markus Pirmann. Der Ex-Profi scorte in 16 Partien unglaubliche 74 Punkte. „Dabei hat er mit dem Knie Probleme“, so Obmann Ferid Pjanic, dessen Jungs bei der Meisterparty wert auf Tradition legen. „Der Pokal war wie im Vorjahr nach zwei Stunden kaputt!“
