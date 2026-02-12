Zwei Neuzugänge wohnen beim Austria-Präsidenten!

Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt konnte trotz Transfersperre drei Neuzugänge an Bord holen – das ist der Grund. In der Krise lässt Präsident Robert Micheu jetzt sogar ein Duo in seinem Haus wohnen! Die Mannen von Coach Bobby Grubor testen am Freitag (14 Uhr) indes gegen den slowenischen Zweitligisten Ilirija Laibach.