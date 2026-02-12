Zwei Neuzugänge wohnen beim Austria-Präsidenten!

Tränen, Flucht! Stone sorgte für Schrecksekunde
Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt konnte trotz Transfersperre drei Neuzugänge an Bord holen – das ist der Grund. In der Krise lässt Präsident Robert Micheu jetzt sogar ein Duo in seinem Haus wohnen! Die Mannen von Coach Bobby Grubor testen am Freitag (14 Uhr) indes gegen den slowenischen Zweitligisten Ilirija Laibach.
Die Austria Klagenfurt strauchelt im eröffneten Insolvenzverfahren. Bislang wurde kein Rekurs eingebracht, auch die für die Zweitliga-Zulassung benötigte Prüfung wurde immer noch nicht veranlasst – hier endet die Einreichfrist am 2. März. Kommt kein millionenschwerer Gönner um die Ecke, sieht’s düster ein.
