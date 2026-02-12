Polizistin warf Melone in Richtung Motorradfahrer

„Sie tropfte zu stark“

Die Erklärung der Polizistin dafür: Sie habe die Melone in der Hand gehalten. Bei der Notbremsung wurde die Frucht im Wagen beschädigt und begann zu tropfen. „Das Tropfen wurde stärker und da hab ich sie in den Straßengraben geworfen.“ Keinesfalls habe sie den Motorradfahrer treffen wollen, der zu diesem Zeitpunkt weit hinter dem Auto gewesen sei. Die Richterin glaubte der Mandantin von Anwalt Sascha Flatz, es setze einen Freispruch. „Wenn sie ihn tatsächlich hätte verletzen wollen, wäre sie danach wohl geflüchtet“, so Flatz.