„Er provozierte uns“

Polizistin warf Melone in Richtung Motorradfahrer

Gericht
12.02.2026 22:51
Anwalt Sascha Flatz mit seiner Mandantin und den beiden weiteren Angeklagten im kuriosen ...
Anwalt Sascha Flatz mit seiner Mandantin und den beiden weiteren Angeklagten im kuriosen Wassermelonen-Prozess im LG Korneuburg (re.: Symbolbild).(Bild: Krone KREATIV/zVg, Stock Adobe)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Es ist der wohl ungewöhnlichste Strafantrag des Jahres. Ein kindischer Streit im Straßenverkehr endete für das beteiligte Trio aus Niederösterreich vor Gericht. In der Hauptrolle: Eine schwergewichtige Sommerfrucht.

0 Kommentare

Sätze aus einem Strafantrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg (NÖ): „Sie versuchte, S. am Körper zu verletzen, indem sie eine Wassermelone, welche sie mit beiden Händen hielt, aus dem geöffneten linken Seitenfenster gezielt vor das Motorrad auf die Fahrbahn geworfen hat, wobei die Wassermelone S. nur knapp verfehlte.“ Und wer warf die Melone? Ausgerechnet eine junge Polizistin, die an jenem Sonntag im August nicht im Dienst war.

Konflikt begann an der Ampel
Der kindische Streit begann bei einer Ampel. Und führte dazu, dass drei Personen angeklagt sind: Die Polizistin, ihr Lebensgefährte, der den SUV lenkte, und ein Motorradfahrer, der zum Vorfallszeitpunkt alkoholisiert war. Das Paar war mit dem Sohn am Beifahrersitz am Weg nach Hause, als der Biker offenbar mit Provokationen startete.

Der Motorradfahrer soll geschrien haben: „Es ist grün du O..., foar weiter, sonst hau i da die Gosch’n ein“ und: „Foar weiter, sonst bring i di und dei Kind um.“ Auch diese Sätze finden sich in dem höchst ungewöhnlichen Strafantrag.

Zitat Icon

Das Tropfen wurde stärker und da hab ich sie in den Straßengraben geworfen.

Die Frau zur Richterin

Laut dem Paar folgten weitere Provokationen, wie abruptes Abbremsen oder Zickzack-Fahren vor ihrem SUV. Nach einem Überholmanöver soll dann die Melone geflogen sein

„Sie tropfte zu stark“
Die Erklärung der Polizistin dafür: Sie habe die Melone in der Hand gehalten. Bei der Notbremsung wurde die Frucht im Wagen beschädigt und begann zu tropfen. „Das Tropfen wurde stärker und da hab ich sie in den Straßengraben geworfen.“ Keinesfalls habe sie den Motorradfahrer treffen wollen, der zu diesem Zeitpunkt weit hinter dem Auto gewesen sei. Die Richterin glaubte der Mandantin von Anwalt Sascha Flatz, es setze einen Freispruch. „Wenn sie ihn tatsächlich hätte verletzen wollen, wäre sie danach wohl geflüchtet“, so Flatz.

Zitat Icon

Wenn sie ihn tatsächlich hätte verletzen wollen, wäre sie danach wohl geflüchtet.

Anwalt Sascha Flatz vertrat erfolgreich

Bild: Gerhard Bartel

Biker verfolgt und vor seinem Haus attackiert
Tatsächlich folgten sie dem Motorradfahrer bis zu dessen Haustür, ihr Partner schnappte einen Gummiknüppel und stieß den mittlerweile abgestiegenen Biker aggressiv über einen Blumentopf. Es sind unschöne Szenen, die auf Video festgehalten wurden. Für die Körperverletzung an dem Motorradfahrer fasst er 12 Monate auf Bewährung und 4400 Euro Schmerzensgeld aus. Der Biker wird wie die Frau nicht rechtskräftig freigesprochen. Ob die Drohungen tatsächlich so gefallen sind, konnte das Gericht nicht sicher feststellen.

