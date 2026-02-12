Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hingucker des Abends

Ein Hauch von Klimt & viel Glamour beim Opernball

Adabei Österreich
12.02.2026 22:26
Porträt von Daniela Altenweisl
Porträt von Nadi Adana
Von Daniela Altenweisl und Nadi Adana

Tüll oder Satin? Cut-outs oder Klassik? Beim Opernball geht es längst nicht mehr nur um Walzer und Würstelstand. Es geht um große Auftritte und um Statement-Outfits, die im Blitzlicht bestehen müssen. Auch heuer sorgten viele Roben wieder für Schnappatmung.

0 Kommentare

Die heimische und internationale Prominenz zeigte sich stilbewusst und selbstsicher – und ein Look strahlte schöner als der andere.

Sharon Stone glänzte etwa in einem maßgeschneiderten Rock der verstorbenen Mode-Legende Valentino, mit der die Schauspielerin eine sehr enge Freundschaft verbunden hat. Sie habe sich für dieses besondere Stück entschieden, da es im Klimt-Design gestaltet ist, wie sie selbst verriet.

Sharon Stone sah in ihrem Valentino-Rock mit Klimt-Muster einfach toll aus.
Sharon Stone sah in ihrem Valentino-Rock mit Klimt-Muster einfach toll aus.(Bild: Andreas Tischler)

„Nanny“-Star Fran Drescher entschied sich hingegen für etwas ganz Besonderes: eine Variation eines Smokings von Dolce & Gabbana. Auffälliger Diamant- und Perlenschmuck verlieh dem schwarzen Kleid mit schmaler Silhouette schließlich noch mehr Glamour. Definitiv einer der Hingucker des Abends!

(Bild: Andreas Tischler)

Lady Eliza Spencer und Lady Amelia Spencer brachten royalen Glamour auf den roten Teppich beim Opernball. Die Nichten von Prinzessin Diana kamen auf Einladung der „Style Up Your Life“-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner und verzauberten in Traumroben von Oscar de la Renta.

Die Nichten von Prinzessin Diana strahlten in funkelnden Roben von Oscar de la Renta.
Die Nichten von Prinzessin Diana strahlten in funkelnden Roben von Oscar de la Renta.(Bild: Alexander Tuma)

Dazu kombinierten die Zwillingsschwestern funkelnden Schmuck von Chopard, sowie Handtaschen von Aspinal, Handschuhe von Cornelia James und High Heels von Aquazzura.

Lesen Sie auch:
Wiener Opernball 2026
Sharon Stone nach Panik-Anfall zurück in der Oper
12.02.2026
Schleppen-Malheur
Autsch! Evelyn Burdecki stolpert in Opernball-Robe
12.02.2026

Nadine Leopold trug eine Couture-Robe, die Eva Poleschinski exklusiv für Campari entworfen hat. Inspiriert war die Kreation vom charakteristischen Campari-Rot, von präzisen Linien und einer klaren Komposition. Ergänzend griff das Design die kristalline Qualität von Eis sowie die reduzierten Konturen der Campari-Flasche und des Negroni-Glases auf.

An Nadine Leopolds Look kam man an diesem Abend nicht vorbei.
An Nadine Leopolds Look kam man an diesem Abend nicht vorbei.(Bild: Andreas Tischler)

Topmodel Adriana Karambeu machte in einer Robe von Anelia Peschev eine fantastische Figur. Für das gewisse Etwas sorgte schließlich funkelnde Schmuckstücke von von Köck.

Topmodel Adriana Karembeu
Topmodel Adriana Karembeu(Bild: Alexander Tuma)

Model Nadine Mirada musste kurz vor dem Opernball eine Kleiderpanne umschiffen und erschien in einer Ersatz-Robe, die aber umso aufregender war: Denn das Dress in von Violett Popp und Kretschmer überzeugte mit asymmetrischem Schnitt, Transparenz und Perlenverzierungen. Wow!

Schauspielerin Simone Thomalla entschied sich hingegen für klassisches Schwarz von Designer Kilian Kerner und Schmuck von von Köck.

Model Nadine Mirada
Model Nadine Mirada(Bild: Alexander Tuma)
Simone Thomalla
Simone Thomalla(Bild: Alexander Tuma)

Lili Paul-Roncalli trug ein glitzerndes Kleid mit besonderer Bedeutung: Bei dem Hingucker-Dress handelte es sich nämlich um eine Kreation von Maria Lucas. Ihre Entwürfe waren stets das Herz und die Seele der Roncalli-Magie. Lilis Auftritt ist damit nicht nur glamourös, sondern auch ein liebevoller Tribut an eine große Künstlerin, die im Dezember des letzten Jahres verstorben ist. 

Lili Paul-Roncalli trug ein ganz besonderes Kleid.
Lili Paul-Roncalli trug ein ganz besonderes Kleid.(Bild: Andreas Tischler)

Davina Geiss strahlte in einer schulterfreien Robe in Hellblau von Silke Scholz. Auch ihre Schwester Shania setzte auf Silke Scholz, hatte sich aber für ein dunkelblaues Modell entschieden.

(Bild: Alexander Tuma)

Evelyn Burdecki, die kurz vor dem Ball noch ein kleines Outfit-Hoppala meistern musste, strahlte am Abend schließlich in einer Robe von Alexis Fernandez. Auch wenn sie mit der 5 Meter langen Schleppe doch ihre liebe Not hatte ...

Evelyn Burdecki setzte auf viel Dekolleté und eine lange Schleppe.
Evelyn Burdecki setzte auf viel Dekolleté und eine lange Schleppe.(Bild: Alexander Tuma)

Iris Law, Model und Tochter von Schauspieler Jude Law, machte in einer schwarzen, schulterfreien Robe eine Wahnsinns-Figur. Der Schmuck kam von Gastgeber Swarovski und glitzerte im Scheinwerferlicht der Oper.

Iris Law wurde von Swarovski in die Loge eingeladen.
Iris Law wurde von Swarovski in die Loge eingeladen.(Bild: Alexander Tuma)

Mit ihrer selbst kreierten Robe in Rubinrot sorgte Silvia Schneider auf dem Opernball für Schnappatmung. In rund 100 Arbeitsstunden und in Kollaboration mit Couturière Liliya Semenova entstand der glitzernde Opernball-Traum, in dem Schneider auch vor den ORF-Kameras eine gute Figur machte.

Silvia Schneider glänzte in einem selbst kreierten Traumkleid in Rubinrot.
Silvia Schneider glänzte in einem selbst kreierten Traumkleid in Rubinrot.(Bild: Alexander Tuma)

Mirjam Weichselbraun trug eine schwarze, schulterfreie Robe mit weit ausgestelltem Rock von Marmar Halim.

Lilian Klebow strahlte in einem „Hollywood-Diven-Kleid“ in royalem Blau von Designerin Dagmar Mikolics. Hingucker des Looks: die in Handarbeit gefertigten Blütenärmeln des zum Look gehörigen Capes.

Mirjam Weichselbraun führte in einer schwarzen, schulterfreien Robe durch den Abend.
Mirjam Weichselbraun führte in einer schwarzen, schulterfreien Robe durch den Abend.(Bild: Roman Zach-Kiesling)
Lilan Klebow
Lilan Klebow(Bild: Alexander Tuma)

Klebows ORF-Kollegin Teresa Vogl strahlte in einer olivgrünen Robe von Eva Poleschinski. Das Wow-Dress bestach durch aufregende Cut-outs, tolle Details und das Spiel von verschiedenen Stoffen und Materialien.

Teresa Vogl
Teresa Vogl(Bild: Alexander Tuma)

Leona König entschied sich für eine Vintage-Robe von Jean Paul Gaultier, die durch zahlreiche rote Glitzersteinchen auf nudefarbigem Stoff bestach.

Leona König trug eine Vintage-Robe von Jean Paul Gaultier.
Leona König trug eine Vintage-Robe von Jean Paul Gaultier.(Bild: Alexander Tuma)

Maria Angelini-Santner trug eine Laskari-Robe in zartem Rosa, die aus feinstem Chiffon gefertigt worden war. Die edlen Drapierungen des traumhaft schönen Kleides entstanden vollständig in aufwendiger Handarbeit. Eine Federboa rundete den glamourösen Look ab.

Maria Angelini-Santner mit Ehemann Marco Angelini
Maria Angelini-Santner mit Ehemann Marco Angelini(Bild: Alexander Tuma)

Lena Hoschek trug eine Eigenkreation in Olivgrün, die nicht nur tolle Kurven formte, sondern vor allem auch ein Wahnsinns-Dekolleté. 

Designerin Lena Hoschek
Designerin Lena Hoschek(Bild: Imre Antal)

Stargeigerin Lidia Baich setzt heuer auf eine wunderschöne Robe in Violettblau von Modedesigner Christian Seibold, ergänzt durch einen roten Akzent und edlen Schmuck von Mazbani.

Lidia Baich
Lidia Baich(Bild: Alexander Tuma)

Am Donnerstagabend lud die Staatsoper bereits zum 68. Mal zum Wiener Opernball. Die Eröffnung stand heuer ganz im Zeichen des Broadways, die Kostüme des Staatsballettes wurden von Giorgio Armani entworfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
12.02.2026 22:26
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.462 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
166.107 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.333 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
965 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Adabei Österreich
Hingucker des Abends
Ein Hauch von Klimt & viel Glamour beim Opernball
Wiener Opernball 2026
Sharon Stone nach Panik-Anfall zurück in der Oper
Schleppen-Malheur
Autsch! Evelyn Burdecki stolpert in Opernball-Robe
Wo sie wirklich war
Sharon Stone schwänzte eigenes Dinner im Imperial
Live auf krone.at
Stars, royales Flair und Glamour beim Opernball
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf