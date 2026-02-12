Ein Hauch von Klimt & viel Glamour beim Opernball

Lili Paul-Roncalli trug ein glitzerndes Kleid mit besonderer Bedeutung: Bei dem Hingucker-Dress handelte es sich nämlich um eine Kreation von Maria Lucas. Ihre Entwürfe waren stets das Herz und die Seele der Roncalli-Magie. Lilis Auftritt ist damit nicht nur glamourös, sondern auch ein liebevoller Tribut an eine große Künstlerin, die im Dezember des letzten Jahres verstorben ist.