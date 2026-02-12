Kanada überrollt Tschechien zum Turnier-Start 5:0!

LIVE: Atletico Madrid zerlegt Barcelona
Das Starensemble von Kanada hat am Donnerstag in seinem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen seine Favoritenrolle untermauert! Die Nordamerikaner bezwangen Tschechien 5:0.
Den ersten Treffer der Kanadier erzielte mit Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team: Der 19-Jährige traf 5,7 Sekunden vor der ersten Pause.
Connor McDavid mit drei Assists
In den folgenden zwei Dritteln erzielten die Nordamerikaner je zwei Tore. NHL-Topscorer Connor McDavid ließ sich drei Assists gutschreiben.
Goalie Jordan Binnington feierte dank 26 Paraden einen Shutout und trotzte damit den Kritikern – seine Abwehrquote in der Liga in dieser Saison beträgt bisher nur 86,4 Prozent.
