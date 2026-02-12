Vorteilswelt
Herren-Eishockey

Kanada überrollt Tschechien zum Turnier-Start 5:0!

Olympia
12.02.2026 20:27
Connor McDavid
Connor McDavid(Bild: AFP/ALEXANDER NEMENOV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Starensemble von Kanada hat am Donnerstag in seinem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen seine Favoritenrolle untermauert! Die Nordamerikaner bezwangen Tschechien 5:0.

0 Kommentare

Den ersten Treffer der Kanadier erzielte mit Macklin Celebrini der jüngste Spieler im Team: Der 19-Jährige traf 5,7 Sekunden vor der ersten Pause.

Connor McDavid mit drei Assists
In den folgenden zwei Dritteln erzielten die Nordamerikaner je zwei Tore. NHL-Topscorer Connor McDavid ließ sich drei Assists gutschreiben.

Goalie Jordan Binnington feierte dank 26 Paraden einen Shutout und trotzte damit den Kritikern – seine Abwehrquote in der Liga in dieser Saison beträgt bisher nur 86,4 Prozent.

