Lady Dianas Nichten ziehen alle Blicke auf sich!

Royale Eleganz prägt in diesem Jahr den Wiener Opernball. Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, die Zwillingsnichten der legendären Lady Diana, bringen britischen Hochadel und internationalen Glamour in die Staatsoper. Bereits beim Pre-Cocktail vor dem Red Carpet legten sie einen glanzvollen Auftritt hin und zogen alle Blicke auf sich. Adabei-TV war mittendrin.