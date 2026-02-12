Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach NL-Auslosung

Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!

Fußball International
12.02.2026 21:30
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Israel, Irland und Kosovo – Österreich hat in Brüssel bei der Auslosung für die kommende Auflage der Nations League durchaus interessante Gegner zugelost bekommen! ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war vor Ort und gab zu jedem der Teams, auf die Rot-Weiß-Rot ab Ende September trifft, eine kurze Einschätzung ab ...

0 Kommentare

Bereits vor der eigentlichen Ziehung hatte sich Rangnick mit Kosovo-Teamchef Franco Foda unterhalten und dabei Lob an dessen Kicker verteilt. „Sie haben nach wie vor die Chance, sich für die WM zu qualifizieren, was schon mal eine großartige Leistung ist. Das werden sowohl daheim als auch auswärts interessante und spannende Spiele.“ Irland bezeichnete der Deutsche als „sehr emotionale Mannschaft“, die von der Energie und Emotionalität der Fans „ein Stück weit getragen wird“.

Lesen Sie auch:
ÖFB-Ass Konrad Laimer nimmt sie schon ins Visier – unsere Gegner in der neuen Auflage der ...
Das Nations-League-Los
Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
12.02.2026

Israel „interessanter Gegner“
Die Israelis, gegen die das Auswärtsspiel wohl auf neutralem Boden stattfinden wird, seien ein „interessanter Gegner“, meinte Rangnick und hob deren Topstar, den mittlerweile bei Ajax Amsterdam engagierten Ex-Salzburg-Profi Oskar Gloukh hervor. Ob Rangnick in den Nations-League-Partien noch als österreichischer Teamchef fungiert, ist unklar. Der Vertrag des 67-Jährigen endet nach der WM im Sommer, derzeit laufen Gespräche über eine Verlängerung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
12.02.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.457 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.737 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.102 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
947 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Fußball International
Nach NL-Auslosung
Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!
Premier League
LIVE: FC Brentford gegen den FC Arsenal!
Copa-del-Rey-Ticker
LIVE: Atletico Madrid gegen Barcelona!
Das Nations-League-Los
Österreich trifft auf Israel, Irland und Kosovo!
krone.tv-Sporttalk:
Kader stark wie nie – ÖFB-Team gerüstet für die WM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf