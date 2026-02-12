Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!

Israel, Irland und Kosovo – Österreich hat in Brüssel bei der Auslosung für die kommende Auflage der Nations League durchaus interessante Gegner zugelost bekommen! ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war vor Ort und gab zu jedem der Teams, auf die Rot-Weiß-Rot ab Ende September trifft, eine kurze Einschätzung ab ...
Bereits vor der eigentlichen Ziehung hatte sich Rangnick mit Kosovo-Teamchef Franco Foda unterhalten und dabei Lob an dessen Kicker verteilt. „Sie haben nach wie vor die Chance, sich für die WM zu qualifizieren, was schon mal eine großartige Leistung ist. Das werden sowohl daheim als auch auswärts interessante und spannende Spiele.“ Irland bezeichnete der Deutsche als „sehr emotionale Mannschaft“, die von der Energie und Emotionalität der Fans „ein Stück weit getragen wird“.
Israel „interessanter Gegner“
Die Israelis, gegen die das Auswärtsspiel wohl auf neutralem Boden stattfinden wird, seien ein „interessanter Gegner“, meinte Rangnick und hob deren Topstar, den mittlerweile bei Ajax Amsterdam engagierten Ex-Salzburg-Profi Oskar Gloukh hervor. Ob Rangnick in den Nations-League-Partien noch als österreichischer Teamchef fungiert, ist unklar. Der Vertrag des 67-Jährigen endet nach der WM im Sommer, derzeit laufen Gespräche über eine Verlängerung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.