Das sagt Rangnick zu Kosovo, Israel und Irland!

Bereits vor der eigentlichen Ziehung hatte sich Rangnick mit Kosovo-Teamchef Franco Foda unterhalten und dabei Lob an dessen Kicker verteilt. „Sie haben nach wie vor die Chance, sich für die WM zu qualifizieren, was schon mal eine großartige Leistung ist. Das werden sowohl daheim als auch auswärts interessante und spannende Spiele.“ Irland bezeichnete der Deutsche als „sehr emotionale Mannschaft“, die von der Energie und Emotionalität der Fans „ein Stück weit getragen wird“.