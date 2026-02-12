Mercedes muss rund 12.000 E-Autos zurückrufen

So habe man bei den Produktionskosten, die bis 2027 im Vergleich zu 2024 um zehn Prozent sinken sollen, bereits vier Prozent erreicht. Künftig werde sich Mercedes bei der Produktion weiter in Richtung Osteuropa orientieren. Die Kapazitäten im kostengünstigeren ungarischen Werk in Kecskemét sollen dort von 200.000 auf 400.000 Einheiten verdoppelt werden. Damit wäre es das größte Mercedes-Werk in Europa. In den deutschen Werken in Sindelfingen, Rastatt und Bremen sollen jeweils 300.000 Einheiten produziert werden.