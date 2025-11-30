Vorteilswelt
Model packt aus!

DAS ist bei Heidi Klums Wurmkur herausgekommen!

Society International
30.11.2025 15:00
Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz haben im Sommer eine Wurmkur begonnen. Jetzt hat sie verraten, ...
Heidi Klum und ihr Tom Kaulitz haben im Sommer eine Wurmkur begonnen. Jetzt hat sie verraten, wie das so war.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Model Heidi Klum hat endlich das Rätsel um das Ergebnis ihrer Wurmkur gelüftet. Haben sie und Ehemann Tom Kaulitz nun wirklich Würmer ausgeschieden?

Es war wohl einer der skurrilsten Gesundheits-Trends des Jahres: Heidi Klum verkündete im Sommer, dass sie und ihr Ehemann Tom Kaulitz eine sogenannte „Worm Cleanse“ (Wurmkur) durchführen. Das Ziel: Den Körper von Parasiten zu befreien, von denen man oft gar nicht weiß, dass man sie hat. Jetzt wollen natürlich alle wissen: Was kam dabei heraus? 

Beweise gesammelt?
Klum bestätigte jetzt dem „People“-Magazin, dass sie die Entgiftungskur tatsächlich mit ihrem Mann durchgeführt habe. Aber „irgendetwas untersucht“, also Beweise gesammelt, hätten sie in der Zeit nicht und wüssten nicht, was genau da herausgekommen sei. 

Heidi Klum fühlte sich nach ihrer Wurmkur „super“!
Heidi Klum fühlte sich nach ihrer Wurmkur „super“!(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

„Ich weiß selbst nicht, ob überhaupt etwas passiert ist!“, so die 52-Jährige. „Es hat sich einfach gut angefühlt … falls da überhaupt Würmer oder Parasiten waren, hoffe ich, dass sie den Körper verlassen haben, denn ich höre ständig so viele Leute darüber reden.“

Tom Kaulitz musste mitleiden
Ehemann Tom Kaulitz musste jedenfalls mitleiden.  Klum: „Morgens ist es mit einem Partner einfacher, weil man dieses komische Zeug trinken muss“, erklärte sie dem Magazin. „Es ist zwar rein pflanzlich, aber trotzdem eklig, und man muss es wohl jeden Tag machen, um alle Eizellen abzutöten. Man muss zwei Zyklen statt zwei Wochen durchziehen. Wir haben zwei Zyklen gemacht, um hoffentlich alle Eier abzutöten. Aber ja, danach ging es uns super.“ 

