Kryptische Worte: Weiß Red-Bull-Rookie schon mehr?

„Das ist das Tüpfelchen auf dem i“

Hadjar fiel in seiner ersten Saison besonders auf und fuhr sich ins Rampenlicht. Insbesondere Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko lobte ihn bereits mehrfach. In Katar lieferte er einmal mehr ein starkes Qualifying ab und startet im Rennen von Position sechs. „Es ist gut zu wissen, dass es bald vorbei ist. Ich bin sehr glücklich, besonders mit so einem Ergebnis. Das ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich genieße es einfach.“