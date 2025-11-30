Kryptische Worte: Weiß Red-Bull-Rookie schon mehr?

Weiß Red-Bull-Rookie Isack Hadjar schon mehr, wenn es um die Fahrerentscheidung für die kommende Saison geht? Im Interview in Katar sorgte er mit kryptischen Aussagen jedenfalls für Aufsehen.
Red Bull will seine Fahrerentscheidung in den nächsten Tagen öffentlich machen. Racing-Bulls-Fahrer Hadjar weiß offenbar auch schon, in welchem Cockpit er in der nächsten Saison sitzen wird. Auf die Frage, ob ihn ein Aufstieg zu Red Bull Racing überraschen würde, meinte er nur: „Mal sehen, ich sage nichts, aber …“ Dann grinste er und fügte hinzu: „Ihr könnt nicht sehen, dass ich lächle!“
Kryptische, aber ebenso vielsagende Worte des 21-jährigen Franzosen. Die Spekulationen um den zweiten Red-Bull-Sitz neigen sich dem Ende zu und alles deutet darauf hin, dass Hadjar in der kommenden Saison neben Max Verstappen Platz nehmen wird. „Endlich lasst ihr mich in Ruhe. Etwas weniger Fragen – oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht“, sagte Hadjar erleichtert.
„Das ist das Tüpfelchen auf dem i“
Hadjar fiel in seiner ersten Saison besonders auf und fuhr sich ins Rampenlicht. Insbesondere Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko lobte ihn bereits mehrfach. In Katar lieferte er einmal mehr ein starkes Qualifying ab und startet im Rennen von Position sechs. „Es ist gut zu wissen, dass es bald vorbei ist. Ich bin sehr glücklich, besonders mit so einem Ergebnis. Das ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich genieße es einfach.“
Damit scheint auch klar zu sein, dass die Zeit von Yuki Tsunoda bei Red Bull vorbei ist ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.