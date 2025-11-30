LIVE ab 14.30 Uhr: Derby Hartberg gegen SK Sturm

15. Runde in Österreichs Bundesliga: Der TSV Hartberg empfängt Meister SK Sturm Graz. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Sturm will im ausverkauften steirischen Duell mit dem formstarken TSV Hartberg den Weg aus der Negativspirale finden. Aus den vergangenen acht Pflichtspielen holte der Meister nur einen Sieg – im ÖFB-Cup gegen die Admira im Elferschießen. Otar Kiteishvili und Co. wirken mehr und mehr ratlos. Trainer Jürgen Säumel ortete in Athen eine gewisse „Verkrampfung“, sah die jüngsten Spiele aber als notwendige Entwicklungsschritte, die zu gehen seien.
„Unsere Stärken sind, dass wir derzeit keine Schwächen zeigen!“
In Hartberg trifft Sturm vor mit 5085 Besuchern restlos ausverkauftem Haus auf eine Mannschaft, die dem Gegner gerne das Spiel überlässt, um dann blitzschnell über seine Offensivabteilung um Elias Havel zu kontern. Im ersten Saisonduell mühte sich Sturm zu einem 1:0-Heimsieg, Hartbergs Dominic Vincze traf erst tief in der Nachspielzeit ins eigene Tor. Seither sind die Oststeirer sechs Runden ungeschlagen, in den vergangenen drei konnten sie jeweils gewinnen. In der Steiermark ist Hartberg derzeit die Nummer 1.
In der Tabelle liegt der TSV dank des besseren Vergleichs in den direkten Duellen punktgleich mit dem LASK, Sturm und der Austria auf dem dritten Platz. „Durch unsere Erfolge ist dieses Spiel noch größer geworden. Unsere Stärken sind, dass wir derzeit keine Schwächen zeigen. Wir spielen mit viel Herz, Leidenschaft aber auch Verstand“, urteilte Trainer Manfred Schmid. Der zuletzt gesperrte Marco Hoffmann ist wieder retour, Tobias Kainz steht vor seinem 250. Spiel für Hartberg.
