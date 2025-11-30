LIVE ab 14.30 Uhr: Derby Hartberg gegen SK Sturm

„Unsere Stärken sind, dass wir derzeit keine Schwächen zeigen!“

In Hartberg trifft Sturm vor mit 5085 Besuchern restlos ausverkauftem Haus auf eine Mannschaft, die dem Gegner gerne das Spiel überlässt, um dann blitzschnell über seine Offensivabteilung um Elias Havel zu kontern. Im ersten Saisonduell mühte sich Sturm zu einem 1:0-Heimsieg, Hartbergs Dominic Vincze traf erst tief in der Nachspielzeit ins eigene Tor. Seither sind die Oststeirer sechs Runden ungeschlagen, in den vergangenen drei konnten sie jeweils gewinnen. In der Steiermark ist Hartberg derzeit die Nummer 1.