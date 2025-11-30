Stocker will 2029 wieder zur Wahl antreten

Drei Tage nach seiner Rückkehr auf die politische Bühne spricht Bundeskanzler Christian Stocker (65) mit Conny Bischofberger über seine Zeit im Homeoffice, Umsturzgerüchte, Harald Mahrer, den Vormarsch von Herbert Kickl und das Licht am Ende des Tunnels.
In seinem Büro am Ballhausplatz wurde umgestellt. Der große Besprechungstisch steht jetzt links vom Eingang, die schwarze Ledercouch thront in der Mitte des Zimmers. Nur Figl und Raab lachen wie eh und je von Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand. Die Sechziger-Jahre-Standuhr zeigt noch immer Sommerzeit, bei der Umstellung war sein Büro verwaist und fahnenlos. Neben dem Schreibtisch gibt es nun ein Stehpult, weil der Kanzler nach seiner Rückenoperation nicht lange sitzen soll. „Ich mach’ zwischendurch auch meine Übungen“, erklärt Christian Stocker, „da werden nur kleine Muskeln bewegt, das merkt gar niemand.“
