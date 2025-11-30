Zu sexy für Schlager? So reagiert Helene Fischer!

Sie wisse nicht, „ob es zu sexy ist oder nicht.“ Sie fühle sich einfach „stark und sehr selbstbewusst“. Und außerdem gehe sie ja nicht „mit gar nichts auf die Bühne.“ Fischer weiter: „Ich denke, es ist einfach Selbstbewusstsein, und ich glaube, dass ich das mit den Menschen teilen kann. Ich glaube nicht, dass auch Frauen mich dafür kritisieren. Es ist einfach meine Kunst oder der Ausdruck meines künstlerischen Weges.“