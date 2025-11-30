Autofahrer krachte frontal gegen Marienstatue

In Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) fuhr ein älterer Mann Sonntagfrüh vor der Kirche mit seinem Pkw frontal gegen einen Verkehrsspiegel, eine Marienstatue und einen Baum. Der Mann blieb unverletzt, die Statue wurde komplett zerstört.
Warum der Mann von der Straße abkam und frontal in das Areal vor der Kirche raste, ist bisher noch ungeklärt. Zum Glück waren keine Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer zum Zeitpunkt des Unfalls dort unterwegs. Am Fahrzeug entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Der Autolenker überstand den Unfall ohne Verletzungen. Die Feuerwehr führte die Bergung des Unfallautos durch und reinigte danach das Areal vor der Kirche.
